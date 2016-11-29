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市场报道 | 2016年 11月 29日 星期二 09:22 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--11月29日至12月6日

路透11月29日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时
间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。       
    
 公布日期     公布时间  公司代码   业绩季度及公司名称
 2016-11-29   BMO       MNK.N      Q4 2016 Mallinckrodt Plc 
 2016-11-29   BMO       TIF.N      Q3 2016 蒂芙尼(Tiffany)
 2016-11-29   AMC       ADSK.OQ    Q3 2017 欧特克(Autodesk)
 2016-11-30   AMC       PVH.N      Q3 2016 PVH Corp 
 2016-12-01   BMO       DG.N       Q3 2016 Dollar General Corp 
 2016-12-01   BMO       KR.N       Q3 2016 The Kroger Co 
 2016-12-01   AMC       ULTA.OQ    Q3 2016 Ulta Salon Cosmetics and Fragrance Inc 
 2016-12-06   BMO       AZO.N      Q1 2017 Autozone Inc 
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 张涛；审校 杜明霞)

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