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亚洲 | 2016年 11月 29日 星期二 09:34 BJT

香港个股：汇丰控股早盘初段跌逾1%，上日伦敦回购约2,000万英镑股份

路透香港11月29日 - 欧洲最大银行--汇丰控股 周二香港早盘初段跌逾1%，上日在伦敦回购约2,000万英镑的股份。

香港时间09:32，该股报60.8港元，跌1.14%；大市恒生指数 跌0.21%。

该行今天在联交所的声明称，周一在伦敦买入约317万股普通股，按成交量加权平均价每股6.3277英镑，涉资约2,006万英镑。

截至11月28日，汇丰累计回购266,031,941股普通股，金额约15.84亿英镑。

汇丰此前公布，截止第三季末的核心资本比率跳升至13.9%，这有利于近期的派息前景，即便该公司公布的税前获利大幅下降。而8月时宣布的25亿美元股票回购计划已经完成了59%，预计在今年底或2017年初全部完成。 （完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 乔艳红)

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