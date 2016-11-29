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亚洲 | 2016年 11月 29日 星期二 09:22 BJT

中港个股：大唐发电拟定向增发A股和H股，筹资用于建设电厂及偿债等

路透上海11月29日 - 中国大型电力公司--大唐国际发电股份有限公司 周一晚公告称，拟定向增发A股和H股，筹资逾百亿元人民币用于建设多个电厂项目和偿债等。

公告显示，本次增发A股将由大唐发电第一大股东中国大唐集团以现金认购，每股发行价为3.56元人民币，增发不超过27.95亿股；同时拟增发不超过27.95亿股H股，由大唐集团全资子公司中国大唐海外（香港）公司认购，发行价为2.12港元，本次增发A股与H股互为条件。

增发A股拟募集不超过99.5亿元资金，拟投入辽宁大唐国际葫芦岛热电厂“上大压小”新建工程项目、江苏大唐国际金坛燃机热电联产项目等五个电厂项目，以及偿还项目基建借款。增发H股筹资不超过59.25亿港元，募资将全部用于一般公司用途。

目前大唐集团直接和间接持有大唐发电34.77%股份。

大唐发电称，本次增发有利于巩固公司主业优势，增强电力业务核心竞争力；同时有利于公司优化资本结构，减少财务费用，降低财务风险。

大唐发电A股11月中旬开始停牌，筹划定向增发事项，停牌前收报3.98元，H股周一收报2.08港元。（完） (发稿 林琦; 审校 乔艳红)

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