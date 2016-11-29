中港个股：大唐发电拟定向增发A股和H股，筹资用于建设电厂及偿债等

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透上海11月29日 - 中国大型电力公司--大唐国际发电股份有限公司 周一晚公告称，拟定向增发A股和H股，筹资逾百亿元人民币用于建设多个电厂项目和偿债等。
公告显示，本次增发A股将由大唐发电第一大股东中国大唐集团以现金认购，每股发行价为3.56元人民币，增发不超过27.95亿股；同时拟增发不超过27.95亿股H股，由大唐集团全资子公司中国大唐海外（香港）公司认购，发行价为2.12港元，本次增发A股与H股互为条件。
增发A股拟募集不超过99.5亿元资金，拟投入辽宁大唐国际葫芦岛热电厂“上大压小”新建工程项目、江苏大唐国际金坛燃机热电联产项目等五个电厂项目，以及偿还项目基建借款。增发H股筹资不超过59.25亿港元，募资将全部用于一般公司用途。
目前大唐集团直接和间接持有大唐发电34.77%股份。
大唐发电称，本次增发有利于巩固公司主业优势，增强电力业务核心竞争力；同时有利于公司优化资本结构，减少财务费用，降低财务风险。
大唐发电A股11月中旬开始停牌，筹划定向增发事项，停牌前收报3.98元，H股周一收报2.08港元。（完） (发稿 林琦; 审校 乔艳红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。