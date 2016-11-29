中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均反弹，CFETS指数微升至94.65

路透上海11月29日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币 汇率指数周二较上日微升0.02%至94.65；SDR篮子指数微升至95.38，BIS篮子指数微升至95. 9。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.23%，SDR篮子指数跌3.50%，BIS指数跌5.71% 。 CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点 数 人民币 6.8889 153 欧元 7.3169 123 日圆 6.1614 -331 港元 0.8882 19.3 英镑 8.5533 608 澳元 5.1623 -234 新西兰元 4.8795 -149 新加坡元 4.8433 19 瑞郎 6.803 158 加元 5.1393 -336 林吉特 0.6455 23.1 卢布 9.3997 -133 泰铢 5.1482 -15 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报95.03，较上日微升0.04%；RXY全球在岸人民币指数 报95.14，微升0.06 %；RXY参考离岸人民币指数 报94.98，微升0.08%；RXY参考在岸人民币指数<.RXYRY >报95.1，微升0.11%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)