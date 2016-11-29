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亚洲 | 2016年 11月 29日 星期二 09:23 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均反弹，CFETS指数微升至94.65

路透上海11月29日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币
汇率指数周二较上日微升0.02%至94.65；SDR篮子指数微升至95.38，BIS篮子指数微升至95.
9。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.23%，SDR篮子指数跌3.50%，BIS指数跌5.71%
。
 CFETS篮子货币                 今日中间价   CFETS篮子货币较上日升贬点
                                            数
 人民币                             6.8889                        153
 欧元                               7.3169                        123
 日圆                               6.1614                       -331
 港元                               0.8882                       19.3
 英镑                               8.5533                        608
 澳元                               5.1623                       -234
 新西兰元                           4.8795                       -149
 新加坡元                           4.8433                         19
 瑞郎                                6.803                        158
 加元                               5.1393                       -336
 林吉特                             0.6455                       23.1
 卢布                               9.3997                       -133
 泰铢                               5.1482                        -15
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报95.03，较上日微升0.04%；RXY全球在岸人民币指数 报95.14，微升0.06
%；RXY参考离岸人民币指数 报94.98，微升0.08%；RXY参考在岸人民币指数<.RXYRY
>报95.1，微升0.11%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）

 (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)

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