主要国家经济指标预测--11月30日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月29日(二) 2350 日本工业生产 10月初值 -0.1% +0.6% 一个月预估值 -- +1.1% 两个月预估值 -- +2.1% 11月29-30日 2145 新西兰建筑许可 10月 -- +0.2% 11月30日(三) -- 中国对外证券投资资产（分国别） 6月末 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 11月 -- +3.8% 0000 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数 11月 -- 24.5% 企业活动指数 -- 38.4% 0001 英国GfK消费者信心指数 11月 负4 负3 0030 澳洲建筑许可 10月 +1.5% -8.7% 民间住宅建筑许可 -- +2.3% 0030 澳洲民间部门信贷 10月 +0.4% +0.4% 房屋信贷 -- +0.5% 0500 日本建筑订单(较上年同期) 10月 -- +16.3% 0500 日本房屋开工(较上年同期) 10月 +11.2% +10.0% 0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指标 10月 -- 正1.59 0700 德国实质零售销售(较前月) 10月 +1.0% -1.4% (较上年同期) +1.0% +0.4% 0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 11月初值 +0.6% +0.5% 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -- +0.1% 0800 瑞士KOF领先成长指标 11月 104.0 104.7 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 11月 减少0.5 减少1.3 未经季节调整失业人数(万人) 253 254 经季节调整失业率 6.0% 6.0% 经季节调整失业人数(万人) -- 266.2 1000 欧元区HICP(较上年同期) 11月初值 +0.6% +0.5% 扣除食品和能源的HICP +0.8% +0.7% 1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月初值 -0.3% -0.1% (较上年同期) -0.1% -0.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.2% +0.2% (较上年同期) +0.1% -0.1% 1100 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -- 持平 (较上年同期) -- -0.7% 1200 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 460.3 抵押贷款再融资指数 -- 1,754.2 1315 美国ADP民间就业岗位变动(万个) 11月 增加16.5 增加14.7 1330 美国实质个人支出(较前月) 10月 -- +0.3% 个人所得(较前月) +0.4% +0.3% 经调整后的个人支出(较前月) +0.5% +0.5% 核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) -- +1.7% 个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- +1.2% 1330 加拿大GDP(较前月) 9月 +0.1% +0.2% (较前季) 第三季 -- -0.4% GDP环比年率 +3.4% -1.6% 1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 +0.6% +0.4% (较上年同期) -- -0.5% 1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 11月 52.0 50.6 1500 美国成屋待完成销售(较前月) 10月 +0.4% +1.5% 1800 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 10月 -- +1.9% 2145 新西兰贸易条件(较前季) 第三季 -- -2.1% 2230 澳洲AIG制造业指数 11月 -- 50.9 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 +0.1% +0.1% (较上年同期) +1.5% +1.3% 2300 韩国经常帐(亿美元) 10月 -- 盈余70.6 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超2,606 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超4,617 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第三季 -- +3.1% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 11月28日(一) 2350 日本零售销售(较上年同期) 10月 -0.1% -1.2% 11月29日(二) 0700 德国进口物价(较前月) 10月 +0.9% +0.7% (较上年同期) -0.6% -0.8% 0745 法国消费者支出(较前月) 10月 +0.9% +0.4% 0745 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 +0.2% +0.2% 0815 瑞士非农就业岗位(万个) 第三季 491.8 -- 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 10月 增加16.18 增加15.00 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加32.78 增加32.00 抵押贷款批准件数(件) 67,518 65,000 M4货供额(较前月) +1.1% -- 1000 欧元区企业景气指数 11月 0.42 0.57 经济景气指数 106.5 107.0 工业景气指数 负1.1 负0.5 服务业景气指数 12.1 12.5 消费者信心指数终值 -6.1 -6.1 消费者通胀预期指数 6.3 -- 生产者通胀预期指数 4.8 -- 1300 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月初值 +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.8% +0.8% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 持平 +0.1% (较上年同期) +0.7% +0.8% 1330 加拿大经常帐收支(亿加元) 第三季 赤字183 赤字168 1330 美国企业获利 第三季初值 +7.6% -- 1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季修正值 +3.2% +3.0% 最终销售 +2.7% +2.5% 消费者支出 +2.8% -- GDP平减指数 +1.4% +1.5% 个人消费支出(PCE)物价指数 +1.4% +2.0% 核心PCE物价指数 +1.7% +1.8% 1400 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月) 9月 +0.4% +0.4% 未经季节调整房价指数(较前月) +0.1% +0.4% 房价指数(较上年同期) +5.1% +5.2% 1500 美国消费者信心指数 11月 107.1 101.1 1530 美国达拉斯联储服务业营收指数 11月 13.7 -- 2300 韩国工业生产(较上年同期) 10月 -1.6% -2.0% 工业生产(较前月) -1.7% -0.1% 服务业产出(较前月) -0.2% -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 杜明霞/于春红；审校 李爽)