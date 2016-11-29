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亚洲 | 2016年 11月 30日 星期三 07:27 BJT

****主要国家经济指标预测--11月30日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段     预估值        前值

    11月29日(二)
    2350 日本工业生产                              10月初值      -0.1%      +0.6%
             一个月预估值                                          --       +1.1%
             两个月预估值                                          --       +2.1%
    
    11月29-30日
    2145 新西兰建筑许可                                10月        --       +0.2%
    
    11月30日(三)
     --  中国对外证券投资资产（分国别）               6月末
    0000 澳洲HIA新屋销售(较前月)                       11月        --       +3.8%
    0000 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数              11月        --       24.5%
                             企业活动指数                          --       38.4%
    0001 英国GfK消费者信心指数                         11月        负4        负3
    0030 澳洲建筑许可                                  10月      +1.5%      -8.7%
             民间住宅建筑许可                                      --       +2.3%
    0030 澳洲民间部门信贷                              10月      +0.4%      +0.4%
             房屋信贷                                              --       +0.5%
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                      10月        --      +16.3%
    0500 日本房屋开工(较上年同期)                      10月     +11.2%     +10.0%
    0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指标                     10月        --      正1.59
    0700 德国实质零售销售(较前月)                      10月      +1.0%      -1.4%
                         (较上年同期)                            +1.0%      +0.4%
    0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)  11月初值      +0.6%      +0.5%
    0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月)               10月        --       +0.1%
    0800 瑞士KOF领先成长指标                           11月      104.0      104.7
    0855 德国经季节调整失业人数变化(万人)              11月  　减少0.5    减少1.3
             未经季节调整失业人数(万人)                            253        254
             经季节调整失业率                                     6.0%       6.0%
             经季节调整失业人数(万人)                              --       266.2
    1000 欧元区HICP(较上年同期)                   11月初值       +0.6%      +0.5%    
              扣除食品和能源的HICP                               +0.8%      +0.7%          
    1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)        11月初值       -0.3%      -0.1%
                            (较上年同期)                         -0.1%      -0.2%
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                  -0.2%      +0.2%
                                 (较上年同期)                    +0.1%      -0.1%   
    1100 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)            10月         --        持平
                                  (较上年同期)                     --       -0.7%
    1200 美国MBA抵押贷款市场指数                      前周         --       460.3
                抵押贷款再融资指数                                 --     1,754.2
    1315 美国ADP民间就业岗位变动(万个)                11月    增加16.5   增加14.7
    1330 美国实质个人支出(较前月)                     10月         --       +0.3%
             个人所得(较前月)                                    +0.4%      +0.3%
             经调整后的个人支出(较前月)                          +0.5%      +0.5%
             核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)               +0.1%      +0.1%
                                      (较上年同期)                 --       +1.7%
             个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)                     --       +0.2%
                                  (较上年同期)                     --       +1.2%
    1330 加拿大GDP(较前月)                             9月       +0.1%      +0.2%
                  (较前季)                           第三季        --       -0.4%
               GDP环比年率                                       +3.4%      -1.6%
    1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)            10月       +0.6%      +0.4%
                              (较上年同期)                         --       -0.5%
    1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                11月        52.0       50.6
    1500 美国成屋待完成销售(较前月)                   10月       +0.4%      +1.5%
    1800 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值            10月         --       +1.9%
    2145 新西兰贸易条件(较前季)                      第三季        --       -2.1%
    2230 澳洲AIG制造业指数                             11月        --        50.9
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)               11月      +0.1%      +0.1%
                             (较上年同期)                        +1.5%      +1.3%
    2300 韩国经常帐(亿美元)                            10月        --    盈余70.6
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                      前周        --   卖超2,606
         外资投资日本股票(亿日圆)                                  --   买超4,617
    2350 日本企业资本支出(较上年同期)                第三季        --       +3.1%

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                         公布时段      现值      预估值

    11月28日(一)
    2350 日本零售销售(较上年同期)                      10月      -0.1%      -1.2%
    
    11月29日(二)
    0700 德国进口物价(较前月)                          10月      +0.9%      +0.7%
                     (较上年同期)                                -0.6%      -0.8%
    0745 法国消费者支出(较前月)                        10月      +0.9%      +0.4%
    0745 法国国内生产总值(GDP)(较前季)               第三季      +0.2%      +0.2%
    0815 瑞士非农就业岗位(万个)                      第三季      491.8        -- 
    0930 英国消费者信贷(亿英镑)                        10月  增加16.18   增加15.00
            抵押贷款发放金额(亿英镑)                         增加32.78   增加32.00
            抵押贷款批准件数(件)                                67,518      65,000
            M4货供额(较前月)                                    +1.1%         -- 
    1000 欧元区企业景气指数                           11月       0.42        0.57
               经济景气指数                                     106.5       107.0
               工业景气指数                                     负1.1       负0.5
               服务业景气指数                                　  12.1        12.5
               消费者信心指数终值                                -6.1        -6.1
               消费者通胀预期指数                                 6.3         -- 
               生产者通胀预期指数                                 4.8         -- 
    1300 德国消费者物价指数(CPI)(较前月)           11月初值     +0.1%       +0.1%
                            (较上年同期)                        +0.8%       +0.8%
             消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                    持平       +0.1%
                                 (较上年同期)                   +0.7%       +0.8%
    1330 加拿大经常帐收支(亿加元)                    第三季   赤字183     赤字168
    1330 美国企业获利                             第三季初值    +7.6%         -- 
    1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率          第三季修正值    +3.2%       +3.0%
             最终销售                                           +2.7%       +2.5%
             消费者支出                                         +2.8%        -- 
             GDP平减指数                                        +1.4%       +1.5%
             个人消费支出(PCE)物价指数                          +1.4%       +2.0%
             核心PCE物价指数                                    +1.7%       +1.8%
    1400 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月) 9月     +0.4%       +0.4%
                        未经季节调整房价指数(较前月)            +0.1%       +0.4%
                                房价指数(较上年同期)            +5.1%       +5.2%
    1500 美国消费者信心指数                            11月     107.1       101.1
    1530 美国达拉斯联储服务业营收指数                  11月      13.7         -- 
    2300 韩国工业生产(较上年同期)                      10月     -1.6%       -2.0% 
             工业生产(较前月)                                   -1.7%       -0.1% 
             服务业产出(较前月)                                 -0.2%         -- 
    (完)
 
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 杜明霞/于春红；审校 李爽)

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