欧洲经济：欧盟监管机构警告八个成员国面临楼市过热风险

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透法兰克福11月28日 - 欧盟金融风险监管机构周一表示，包括英国在内的八个欧盟国家住宅市场有过热风险，部分原因在于超低利率产生的负面效应。
欧洲系统性风险委员会(European Systemic Risk Board)在报告中称，这八个国家面临的中期风险是房价估值过高或家庭债务水平过度，这对欧元区金融稳定性构成系统性风险，需要监管部门予以关注。
ESRB对奥地利、比利时、丹麦、芬兰、卢森堡、荷兰、瑞典和英国发出预警。该机构要求各国当局制定适当举措，并指出在持续低利率背景下银行业者容易受到影响。
“家庭负债及住宅房产估值过高都是经过多年形成，”ESRB主席、欧洲央行总裁德拉吉在对欧盟议会一委员会提交该报告时表示。
“但一旦发生重大冲击，相关的脆弱性可能很快出现，比如以家庭支出下降、贷款违约和价格下跌等方式出现。”
报告中未提及德国，暗示德国几个主要城市的房价大涨并未造成系统性风险。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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