欧洲经济：欧盟监管机构警告八个成员国面临楼市过热风险

路透法兰克福11月28日 - 欧盟金融风险监管机构周一表示，包括英国在内的八个欧盟国家住宅市场有过热风险，部分原因在于超低利率产生的负面效应。

欧洲系统性风险委员会(European Systemic Risk Board)在报告中称，这八个国家面临的中期风险是房价估值过高或家庭债务水平过度，这对欧元区金融稳定性构成系统性风险，需要监管部门予以关注。

ESRB对奥地利、比利时、丹麦、芬兰、卢森堡、荷兰、瑞典和英国发出预警。该机构要求各国当局制定适当举措，并指出在持续低利率背景下银行业者容易受到影响。

“家庭负债及住宅房产估值过高都是经过多年形成，”ESRB主席、欧洲央行总裁德拉吉在对欧盟议会一委员会提交该报告时表示。

“但一旦发生重大冲击，相关的脆弱性可能很快出现，比如以家庭支出下降、贷款违约和价格下跌等方式出现。”