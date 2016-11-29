金属期市：上海期铅劲扬逾7%，加剧市场对大宗商品投机性上涨的担忧

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 持平，报每吨5,880美元。
上海期交所主力期铜合约上涨0.8%，至每吨48,190元人民币。
锌价周一急升至九年高位，铅价升至五年高位，因有报道称，中国加大基础设施投资，且有迹象显示，中国的地产投资强劲，这刺激了大量买盘。
消息人士周一表示，有两个投资者团体打算收购意大利亏损的Ilva钢厂，印度JSW Steel加入了其中一个团体。
印度塔塔钢铁(Tata Steel)的英国子公司Tata Steel UK将与贸易公司Liberty House举行排他性谈判，欲出售其特种钢业务。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/王兴亚；审校 徐文焰/王丽鑫)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。