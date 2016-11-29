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亚洲 | 2016年 11月 29日 星期二 09:54 BJT

金属期市：上海期铅劲扬逾7%，加剧市场对大宗商品投机性上涨的担忧

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 持平，报每吨5,880美元。

上海期交所主力期铜合约上涨0.8%，至每吨48,190元人民币。

锌价周一急升至九年高位，铅价升至五年高位，因有报道称，中国加大基础设施投资，且有迹象显示，中国的地产投资强劲，这刺激了大量买盘。

消息人士周一表示，有两个投资者团体打算收购意大利亏损的Ilva钢厂，印度JSW Steel加入了其中一个团体。

印度塔塔钢铁(Tata Steel)的英国子公司Tata Steel UK将与贸易公司Liberty House举行排他性谈判，欲出售其特种钢业务。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/王兴亚；审校 徐文焰/王丽鑫)

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