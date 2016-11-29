香港个股：新城发展向碧桂园出售苏州公司半数权益，代价5.65亿元人民币

路透香港11月29日 - 中国中型房地产企业--新城发展控股 称，向碧桂园 出售苏州公司半数权益，代价5.65亿元人民币。

据周一晚间公告，新城发展旗下苏州新城向碧桂园子公司苏州碧桂园出售金世纪的50%股权，以共同开发有关物业项目，代价乃基于金世纪尚未偿还债务11.3亿元计算。

尽管双方各占金世纪一半股权，但苏州新城及苏州碧桂园于金世纪股东大会上分别拥有30%及70%投票权，苏州碧桂园并在金世纪董事会三个席位之中占两席。

金世纪持有两幅地块的物业，均位于阳澄湖镇，其一占地面积171,543平方米为批发零售及城镇住宅地块，另一占地20,276平方 米则为住宿餐饮（宾馆）地块。

新城发展表示，预计本次交易不会带来重大税前收益或亏损，出售事项仅旨在便于共同开发该等物业，此乃在中国共同开发物业项目的惯常做法。

新城发展周二早盘初段曾升1.4%，香港时间09:40，持平于1.45港元；碧桂园则跌0.7%，报4.24港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 乔艳红)