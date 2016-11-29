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货币新闻 | 2016年 11月 29日 星期二 10:23 BJT

芝加哥期市：大豆期货上涨，接近四个半月高点

以下是0143GMT报价：
       
 合约        价格     变动    涨跌%    两日涨跌%    30日      RSI
                                                    移动均值  
 CBOT小麦    415.00   -1.50   -0.36%   -2.06%       430.95    27
 CBOT玉米    348.00   -0.50   -0.14%   -0.78%       348.60    50
 CBOT大豆    1058.00  2.00    +0.19%   +2.30%       1002.73   83
 CBOT稻米    9.59     $0.00   +0.00%   +0.52%       $9.94     48
 WTI原油     46.84    -$0.24  -0.51%   +1.69%       $47.04    52
 汇率                                                         
 欧元/美元   $1.060   $0.002  +0.19%   +0.49%                 
 美元/澳元   0.7486   0.006   +0.75%   +1.08%                 
 
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为
美元/英担。(完)
      
      
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 侯雪苹/徐文焰；审校 龚芳)

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