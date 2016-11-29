芝加哥期市：大豆期货上涨，接近四个半月高点

以下是0143GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日 RSI 移动均值 CBOT小麦 415.00 -1.50 -0.36% -2.06% 430.95 27 CBOT玉米 348.00 -0.50 -0.14% -0.78% 348.60 50 CBOT大豆 1058.00 2.00 +0.19% +2.30% 1002.73 83 CBOT稻米 9.59 $0.00 +0.00% +0.52% $9.94 48 WTI原油 46.84 -$0.24 -0.51% +1.69% $47.04 52 汇率 欧元/美元 $1.060 $0.002 +0.19% +0.49% 美元/澳元 0.7486 0.006 +0.75% +1.08% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为 美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 侯雪苹/徐文焰；审校 龚芳)