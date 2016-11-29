《路透晚报》--11月29日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经/金融】

--中国经济：预计2020年节能环保产业增加值占GDP比重将超过3%--发改委

中国国家发展和改革委员会副主任胡祖才称，2015年底中国节能环保产业增加值占GDP（国内生产总值）比重达到2.1%左右，预计到2020年该比重将超过3%。

--中国金融：福建首家民营银行获批筹建，将入驻平潭自贸区

永辉超市公告称，其参与发起设立的中国福建华通银行获准筹建，这是继民营银行发展工作进入常态化阶段后福建省内首家银行民营，也是全国范围内获准筹建的第十家。

--香港金融：金融发展局建议建立中港＂债券通＂互联互通机制

香港政府的谘询组织--金融发展局发表报告，建议建立内地与香港债券市场交易互联互通机制＂债券通＂，容许两地零售投资者在＂沪港通＂模式下，互相进入对方的场内交易债券市场，惟只局限于在两个交易所中售予零售投资者的债券，以及在港交所以中央结算系统（CCASS）交收的债券。

--香港金融：财政司长拜会中国央行官员，讨论人民币贬值对营商环境影响

香港财政司司长曾俊华称，今早拜会中国央行官员，并讨论人民币贬值对香港营商环境影响。

--《独家新闻》香港证监会将要求金融机构向其报备关键高管人员--消息

三位消息人士透露，香港证券及期货事务监察委员会(证监会)计划要求券商及对冲基金等金融机构上报负责受监管行为日常管理的高管，并将这些人员及所负责任向监管机构进行报备。

--《焦点》中国银行业理财挥别高收益，风险偏好变革料终结刚兑

在资产端收益率下降的大环境与监管政策的双重压力下，中国银行业理财高收益低风险的黄金时代已渐行渐远。为保证理财市场规模增长，部分银行已悄然着手改变风险偏好与风控模式，暂时放下对“保本”的推崇，转而对大类资产配置、固收+等投向跃跃欲试。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行总额1,900亿元逆回购，单日净回笼100亿

中国央行公开市场今日进行总额1,900亿元人民币的逆回购操作，其中七天期900亿元，14天期700亿元，28天期300亿元。据此计算，单日将净回笼100亿元。

--中国货币市场：流动性异常紧绷，资金外流持续施压市场急盼央行输血

中国银行间市场资金面异常紧绷，大行供给寥寥，临近中午仍有众多机构未平头寸；尽管有临近月底的因素，但主要原因依旧是人民币贬值压力下资金持续外流，对本币流动性不断施压，且无法依靠市场自身力量修复，机构仍急盼央行进一步输血。

--中国债市动态：期现货联袂走弱IRS大涨，资金紧势加剧短期情绪恶化

中国银行间债市早盘现券收益率及利率互换（IRS）大涨，国债期货亦大幅走弱。交易员表示，受资金面骤然吃紧影响，现券情绪愈发恶化，机构抛压加重，带动收益率上行4-5个基点不等；国开行一级新债招标结果则除了超长债稍稳一些，其余期限均明显走高。

【外汇】

--中国外汇：外管局严控资本外流，外汇审查门槛收紧至500万美元--消息

熟悉情况的消息人士透露，中国国家外汇管理局已出新招严控资本外流，要求资本项下500万美元或以上资金的汇出报外管局审批，并加大对大型海外并购交易的外汇审查，包括此前已获得外汇额度的交易。

--中国汇市：人民币早盘放量再升百点，逢低购汇需求旺盛但波幅收窄

人民币兑美元即期早盘跟随中间价再升百点，但波幅较之前明显收窄。交易员称，美元指数小幅调整略缓和人民币贬值压力，但客盘却视此为购汇时机，大行则在6.8920元附近提供充足美元流动性，短期市场表现或继续紧贴中间价。

--中国汇市：不应把美元升值解读为人民币贬值，解读错可能导致操盘错--专家

中国央行货币政策委员会委员樊纲称，最近人民币与美元汇率的变化，其实不是人民币贬值，而是美元升值，解读错误可能导致“操盘”错误。而从长期看，人民币对美元汇率的长期变化趋势也将稳步（小步）升值的。

--投行观点：中国应收紧资本管制稳定预期，年底人民币兑美元料跌至7--瑞银

大型投行瑞银最新观点指出，无论采取哪种汇率政策，中国决策层都应当收紧资本管制来稳定市场预期，预计决策层不会大幅调整汇率政策，但会微调中间价定价机制、提高对中间价的控制力、并适当降低其调整的可预测性。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均反弹，CFETS指数微升至94.65

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微升0.02%至94.65；SDR篮子指数微升至95.38，BIS篮子指数微升至95.9。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指连四日收升再创近11个月新高，但获利盘压力加大

中国股市沪综指连四日收升，再创近11个月收盘新高。分析师指出，今日大盘低开高走，资金流入食品饮料等防御性板块和金融股；但短期获利盘出清压力愈加明显，料后市震荡幅度将加大。

--中国房地产：上海首套房首付比例提高至35%，二套房认房又认贷

中国一线城市上海进一步收紧房地产调控政策，市政府决定自今日起，将居民家庭购买首套住房申请商业贷款的首付款比例调整为不低于35%。同时对二套房商贷认购标准，确定为认房又认贷。

--中国个股：中国建筑近期获建设项目总额达524.7亿元，占去年营收6%

中国大型基建公司--中国建筑股份有限公司公告称，近期中国建筑及其子公司共获得逾10个建筑工程项目，项目总额达524.7亿元人民币，占去年公司营收的6%。

--中国个股：格力电器交易异常遭深交所问询，29日起停牌核查

中国大型家电企业--格力电器公告称，由于11月17-28日期间股价涨幅累计达到27%，换手率达到32%，深圳证券交易所管理部于28日向其发出关注函，要求对相关事项进行核查。

--中港个股：大唐发电拟定向增发A股和H股，筹资用于建设电厂及偿债等

中国大型电力公司--大唐国际发电股份有限公司公告称，拟定向增发A股和H股，筹资逾百亿元人民币用于建设多个电厂项目和偿债等。

--中国个股：*ST黑豹拟资产重组获注价值73亿元的沈飞集团，并配套融资

以农用车为主业的中国中航黑豹股份有限公司刊登其重组预案，拟将全部资产和负债出售，同时向实际控制人中航工业集团公司等增发股份，收购价值73.1亿元人民币的沈飞集团，并配套股权融资至多16.68亿元。

--香港个股：新城发展向碧桂园出售苏州公司半数权益，代价5.65亿元人民币