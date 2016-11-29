台湾汇市：台币兑美元盘初微扬，交投活络惟买卖汇力道均衡料狭幅整理

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北11月29日 - 台币兑美元 周二盘初微扬。交易员表示，韩元及日圆等亚币盘初表现大致持平上日，并未释出进一步指引，而盘初交投持稳偏热，买卖汇双方力道均衡，料今日台币将多在31.75-31.80间狭幅整理，观望美国陆续公布重要数据。
他们指出，台北外汇开盘一小时成交量约1.96亿美元，量能较上日同时段的1.52亿美元活络，其中外资买卖汇皆有，暂看不出明确方向，至于进/出口商月底的买卖汇需求也较显增温。
〞这个价位，有人急着买、有人急着卖，双方势均力敌，量能就跑出来了。〞一位大型公营银行交易员说。
本周美国重要数据变数较多，包括周二的美国国内生产总值(GDP)环比年率、消费者信心指数，周三的美国芝加哥采购经理人指数(PMI)、周四的美国供应管理协会(ISM)制造业指数及周五的非农就业报告。
本地时间10:12，台币兑美元报在31.777，交投区间介于31.750-31.792，上日收在31.802。 盘中高位续探一周半新高，前高为11月16日的31.733。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度与上日尾盘变化不大；目前一个月美元/台币远汇 报31.738/31.752，上日收在31.700。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•31.750-31.800。
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--《焦点》产油国阵营裂痕扩大，OPEC力图在最后关头挽救限产协议 (完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)
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