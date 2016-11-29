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亚洲 | 2016年 11月 29日 星期二 10:35 BJT

台湾汇市：台币兑美元盘初微扬，交投活络惟买卖汇力道均衡料狭幅整理

路透台北11月29日 - 台币兑美元 周二盘初微扬。交易员表示，韩元及日圆等亚币盘初表现大致持平上日，并未释出进一步指引，而盘初交投持稳偏热，买卖汇双方力道均衡，料今日台币将多在31.75-31.80间狭幅整理，观望美国陆续公布重要数据。

他们指出，台北外汇开盘一小时成交量约1.96亿美元，量能较上日同时段的1.52亿美元活络，其中外资买卖汇皆有，暂看不出明确方向，至于进/出口商月底的买卖汇需求也较显增温。

〞这个价位，有人急着买、有人急着卖，双方势均力敌，量能就跑出来了。〞一位大型公营银行交易员说。

本周美国重要数据变数较多，包括周二的美国国内生产总值(GDP)环比年率、消费者信心指数，周三的美国芝加哥采购经理人指数(PMI)、周四的美国供应管理协会(ISM)制造业指数及周五的非农就业报告。

本地时间10:12，台币兑美元报在31.777，交投区间介于31.750-31.792，上日收在31.802。 盘中高位续探一周半新高，前高为11月16日的31.733。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度与上日尾盘变化不大；目前一个月美元/台币远汇 报31.738/31.752，上日收在31.700。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•31.750-31.800。

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