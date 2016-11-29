日本股市：日经指数跟随美股下跌，日圆上涨损及人气

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
保险类股等近期因收益率上升获益的板块，因美国公债收益率回落而承压。
第一生命控股 早盘收跌1.55%，MS&AD保险集团控股公司 跌0.73%。
美元兑日圆 报111.96，脱离隔夜低点111.35，但仍远低于上周五触及的八个月高点113.90。
出口类股涨跌互见，丰田汽车 小涨0.09，本田汽车 跌0.18%，爱德万测试 跌0.58%。
上涨个股中，生产感染控制产品的Taiko Pharmaceutical 涨2.37%，此前日本媒体报导称，在日本禽类养殖场发现禽流感疫情，为两年来首次发现该疫情。
东证股价指数 几近持平，报1,469.39点；JPX日经400指数 也几乎持平，报13,187.15点。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。