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亚洲 | 2016年 11月 29日 星期二 10:54 BJT

日本股市：日经指数跟随美股下跌，日圆上涨损及人气

保险类股等近期因收益率上升获益的板块，因美国公债收益率回落而承压。

第一生命控股 早盘收跌1.55%，MS&AD保险集团控股公司 跌0.73%。

美元兑日圆 报111.96，脱离隔夜低点111.35，但仍远低于上周五触及的八个月高点113.90。

出口类股涨跌互见，丰田汽车 小涨0.09，本田汽车 跌0.18%，爱德万测试 跌0.58%。

上涨个股中，生产感染控制产品的Taiko Pharmaceutical 涨2.37%，此前日本媒体报导称，在日本禽类养殖场发现禽流感疫情，为两年来首次发现该疫情。

东证股价指数 几近持平，报1,469.39点；JPX日经400指数 也几乎持平，报13,187.15点。(完)

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