台湾债市：105/11R公债发行前交易殖利率走跌后小升，月底作帐买盘稍活跃

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北11月29日 - 台湾指标10年公债105/11R 发行前交易殖利率周二盘初先跌后小升，受惠于月底作帐的买盘令盘初殖利率走跌，但买盘未能持续令殖利率回至平盘附近。
他们表示，月底公债要评价，作价的买盘令殖利率易跌难涨。只不过，台债殖利率由近期高点1.4%附近，短期内大幅急跌至1.2%以下，多空方对目前的盘势都相当的保守观望，做法保持谨慎。
〞一阵风吹过来，买盘吹进来。不过没有跟风。〞一家大型证券商交易员说。
美国公债收益率周一从上周触及的高位回落，因月底买盘，且投资人认为特朗普意外当选美国总统后引发的跌势可能过度。
本地时间10:57，105/11R期殖利率小涨0.25基点报1.1340%；他们预估今日交投区间料在1.11-1.15%间。
也有交易员认为，殖利率从高位下跌至今，不见得初级市场的标售可以跟进这个跌势。对初级市场标售的结果，各方保持观望。部分交易员认为可能落于1.2-1.3%。
105/11R期公债将于下周二(12月6日)标售，金额300亿台币，12月9日交割。
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