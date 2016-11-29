版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 29日 星期二 11:08 BJT

《汇市简讯》美元指数涨势暂歇，仍呈偏多格局

0241GMT

* 经历上日波动后，美元指数在亚洲时段开盘跌0.3%，最新跌0.1%

* 市场交投淡静，E-迷你标普500指数期货持平，美国西德克萨斯中质油(WTI)跌0.3%，日经指数跌0.2%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.15%

* 动能指标见顶，5、10、20日和周移动均线呈向上趋势

* 呈偏多格局，但需尽快收在2001/08年跌势的61.8%回档位101.80上方

* 若收在10日移动均值101.20下方，则会削弱偏多格局，并启动盘整走势

* 图表：reut.rs/2gqCtWy (完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 侯雪苹；审校 徐文焰)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐