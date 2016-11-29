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亚洲 | 2016年 11月 29日 星期二 11:22 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元涨势暂歇，此前连涨三日

澳元本月迄今跌1.5%，料将录得连续第二个月下跌。但过去一周该货币对守住阵地，因铁矿石和煤炭价格大幅反弹，这是澳洲两大出口产品。

“短期来看澳元应表现不错，”OANDA的澳洲和亚太区资深汇市交易员Stephen Innes表示。

“投机性中国资金仍是基础金属的主要推动力，因中国散户在预期中的特朗普财政刺激之前在大举买入各种资产。”

今日稍后，投资者将关注美国国内生产总值(GDP)数据、消费者信心以及消费数据以期从中寻找交投线索。还将关注周五的11月就业报告。

澳元兑日圆 涨0.2%，守在七个月高位附近。

政治风险抑制了欧元走势。欧元兑澳元 下跌0.2%，仍处在本月触及的一年半低点附近。

新西兰元兑美元 持稳于0.7079，之前连涨三日。(完)

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全部现汇报价 (编译 杜明霞/王颖；审校 王兴亚/汪红英)

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