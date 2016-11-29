澳新汇市：澳元和新西兰元涨势暂歇，此前连涨三日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
澳元本月迄今跌1.5%，料将录得连续第二个月下跌。但过去一周该货币对守住阵地，因铁矿石和煤炭价格大幅反弹，这是澳洲两大出口产品。
“短期来看澳元应表现不错，”OANDA的澳洲和亚太区资深汇市交易员Stephen Innes表示。
“投机性中国资金仍是基础金属的主要推动力，因中国散户在预期中的特朗普财政刺激之前在大举买入各种资产。”
今日稍后，投资者将关注美国国内生产总值(GDP)数据、消费者信心以及消费数据以期从中寻找交投线索。还将关注周五的11月就业报告。
澳元兑日圆 涨0.2%，守在七个月高位附近。
政治风险抑制了欧元走势。欧元兑澳元 下跌0.2%，仍处在本月触及的一年半低点附近。
新西兰元兑美元 持稳于0.7079，之前连涨三日。(完)
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全部现汇报价 (编译 杜明霞/王颖；审校 王兴亚/汪红英)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。