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亚洲 | 2016年 11月 29日 星期二 16:52 BJT

台湾汇市：美元有撑令台币续扬乏力转收小贬，后续观望美国重要数据

* 台币兑美元随亚币续扬乏力转收小贬
    * 买卖汇力道均衡暂在31.8附近偏弱整理
    * 明日台币波动区间料在31.750-31.900

    路透台北11月29日 - 台币兑美元 周二微收跌近日低。交易员表示，由于美元指数 回落后
已渐获支撑，令台币随亚币续扬乏力转趋小贬，而在买卖汇力道均衡下，今日台币暂在31.800附近偏弱整理，
后续观望美国公布重要数据。
    
    他们指出，随着美国经济复苏，市场期待美国数据逐渐向好，若稍晚公布的美国GDP及消费者信心指数表
现优于预期，可望给予美元续涨力道，不过紧接着仍有其他重要数据揭晓，短线料台币维持区间盘整格局。
    
    〞明天区间很难估耶，很难讲美国数据表现怎样，市场又怎么解读。〞一位大型公营银行交易员说。
    
    资金流向方面，交易员指出，今日汇市量能表现持稳，其中外资买卖汇皆有，暂看不出明确方向，至于进
/出口商月底的买卖汇需求也稍显增温。
    
    本周美国重要数据变数较多，包括周二的美国国内生产总值(GDP)环比年率、消费者信心指数，周三的美
国芝加哥采购经理人指数(PMI)、周四的美国供应管理协会(ISM)制造业指数及周五的非农就业报告。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度已较盘初收敛许
多；目前一个月美元/台币远汇 报31.799/31.841，上日收在31.700。    
    
    大多数新兴亚币周二下滑，因认为过去几日美元疲势不会持久，但人民币触及一周高位，因中国国有银行
连续第二天买入人民币。 
    
    韩国韩元 周二微收涨0.2%至1,168.5，因韩国总统朴槿惠周二要求国会，拟定出让她交出权力的方
式，包括她何时应该退下总统职位。这是韩元连续第三日上涨，也反映出美元持续一个月的涨势暂歇。 
 
    
    台湾股市周二收跌0.32%至9,192.38点。证券交易所资料显示，外资及陆资在台股转为小幅卖超0.41亿台
币，中止连两日买超共计51.47亿台币。 
       
    交易员预估，明日台币兑美元区间暂看31.750-31.900。
      
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 16:00            台币/美元   上日收盘  波动区间       开盘价     成交量  上日成
                       报价                                       亿美元  交量／
                                                                          亿美元
                                                                                
 台北外汇经纪公      31.818     31.802  31.750-31.820   31.750      7.72    7.44
 司                                                                       
 元太外汇经纪公      31.817     31.805  31.758-31.819   31.768      2.69    3.90
 司                                                                       
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期         -0.020/0.000              -0.050/-0.030
 美元/台币六个月期        -0.090/-0.050              -0.130/-0.090
  (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价    

 (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)

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