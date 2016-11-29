台湾汇市：美元有撑令台币续扬乏力转收小贬，后续观望美国重要数据

* 台币兑美元随亚币续扬乏力转收小贬 * 买卖汇力道均衡暂在31.8附近偏弱整理 * 明日台币波动区间料在31.750-31.900 路透台北11月29日 - 台币兑美元 周二微收跌近日低。交易员表示，由于美元指数 回落后 已渐获支撑，令台币随亚币续扬乏力转趋小贬，而在买卖汇力道均衡下，今日台币暂在31.800附近偏弱整理， 后续观望美国公布重要数据。 他们指出，随着美国经济复苏，市场期待美国数据逐渐向好，若稍晚公布的美国GDP及消费者信心指数表 现优于预期，可望给予美元续涨力道，不过紧接着仍有其他重要数据揭晓，短线料台币维持区间盘整格局。 〞明天区间很难估耶，很难讲美国数据表现怎样，市场又怎么解读。〞一位大型公营银行交易员说。 资金流向方面，交易员指出，今日汇市量能表现持稳，其中外资买卖汇皆有，暂看不出明确方向，至于进 /出口商月底的买卖汇需求也稍显增温。 本周美国重要数据变数较多，包括周二的美国国内生产总值(GDP)环比年率、消费者信心指数，周三的美 国芝加哥采购经理人指数(PMI)、周四的美国供应管理协会(ISM)制造业指数及周五的非农就业报告。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度已较盘初收敛许 多；目前一个月美元/台币远汇 报31.799/31.841，上日收在31.700。 大多数新兴亚币周二下滑，因认为过去几日美元疲势不会持久，但人民币触及一周高位，因中国国有银行 连续第二天买入人民币。 韩国韩元 周二微收涨0.2%至1,168.5，因韩国总统朴槿惠周二要求国会，拟定出让她交出权力的方 式，包括她何时应该退下总统职位。这是韩元连续第三日上涨，也反映出美元持续一个月的涨势暂歇。 台湾股市周二收跌0.32%至9,192.38点。证券交易所资料显示，外资及陆资在台股转为小幅卖超0.41亿台 币，中止连两日买超共计51.47亿台币。 交易员预估，明日台币兑美元区间暂看31.750-31.900。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成 报价 亿美元 交量／ 亿美元 台北外汇经纪公 31.818 31.802 31.750-31.820 31.750 7.72 7.44 司 元太外汇经纪公 31.817 31.805 31.758-31.819 31.768 2.69 3.90 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.020/0.000 -0.050/-0.030 美元/台币六个月期 -0.090/-0.050 -0.130/-0.090 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)