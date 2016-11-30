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亚洲 | 2016年 12月 1日 星期四 07:00 BJT

****路透中文金融市场新闻使用代码一览表****

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    例行各项报导                                  直接提取代码        新闻代码

    ＊＊＊＊外汇市场报导＊＊＊＊
    
    人民币在岸和中国利率市场新闻                             CN FRX EMRG ASIA

    人民币在岸新闻                                       CN FRX EMRG ASIA

    人民币离岸新闻                                          CN FRX EMRG ASIA

    中国汇市：人民币询价交易午盘/收盘/中间价         CN FRX EMRG ASIA

    人民币汇率：国际清算银行月度人民币实际有效汇率     CN FRX EMRG ASIA US
                                                                      TW HK

    《中国人民币有效汇率变动情况表》                  CN FRX EMRG ASIA US
                                                                      TW HK

    台湾汇市：台币兑美元                                     TW FRX EMRG ASIA

    全球汇市：美元盘中                                       US FRX EUR

    《全球汇市》东京、伦敦、纽约美元                         US FRX EUR

    欧洲汇市：英镑盘初﹑收市                                 GB FRX EUR EUROP

    韩国汇市：早盘﹑收盘                                     KR FRX EMRG ASIA

    新兴汇市：亚洲主要货币盘中                            SG TH FRX ASIA EMRG

    澳新汇市：午盘﹑尾盘                                     AU FRX ASIA
        
    南非汇市：南非兰特收盘                                   ZA FRX AFR

    《汇市简讯》                                          FRX JP US EUR ASIA
                                                                      EUROP

    全球汇市：X月X日止当周IMM持仓                          US DRV FRX EUR FUND
                                                                      ASIA EUROP

    《重要新闻快速浏览》--全球主要外汇市场X月X日收盘报导              TOP FRX
                                                                      +国家+区域代码

    《汇市解析》--技术面及价位预测                       FRX INSI US EUROP

    《全球市场》                                          CN ASIA EMRG HK STX
                                                                      DBT ENER CRU US TOP
                                                                      FIN BANK BSVC DRV


    ＊＊＊＊债市与货币市场焦点与动态＊＊＊＊

    《中国金融市场本周资金面影响因素一览》                CN ASIA EMRG CFACT
                                                                      STX DBT MMT FUND CEN

    中国债市：人民币利率互换                              CN ASIA EMRG DBT MMT
                                                                      DRV INT

    中国债市：银行间现券收盘                                  CN DBT MMT GVD EMRG
                                                                      ASIA

    中国债市：债市盘中报导                                    CN DBT MMT GVD EMRG
                                                                      ASIA

    中国票据市场                                            CN DBT MMT EMRG ASIA

    中国公开市场                                           CN CEN MMT ASIA EMRG

    《中国公开市场分析》                                   CN CEN MMT ASIA EMRG
                                                                      CDEPTH

    《中国公开市场预测》                                   CN CEN MMT ASIA

    中国新债                                                          CN DBT ISU EMRG ASIA

    《中国债市专栏》                                         CN DBT EMRG

    中国企业债新闻                                           CN DBT EMRG

    中国信用债承销商排名                                 CN DBT ISU BSVC FINS

    台湾货币市场：每日资金预期变化因素                     TW DBT MMT ASIA GVD
                                                                      EMRG

    台湾货币市场：隔夜拆款利率                             TW MMT ASIA EMRG

    台湾货币市场：短期票券利率                             TW MMT ASIA EMRG

    台湾债市：早盘﹑早市尾盘﹑尾盘                            TW DBT GVD ASIA EMRG

    台湾债市：附买回利率                                      TW DBT GVD ASIA EMRG

    台湾债市：公债指数                                                TW DBT GVD ASIA EMRG

    台湾债市：指标券借券概况                                          TW DBT GVD ASIA EMRG

    台湾债市：指标券三大交易商买卖超                                  TW DBT GVD ASIA EMRG

    《台湾债市专栏》                               TW DBT EMRG

    台湾央行：公开市场操作相关消息                         TW MMT INT CEN EMRG
                                                                      ASIA

    美国债市：公债收盘                                       US DBT GVD DRV

    美国债市：公债标售得标利率                                        US DBT GVD ISU INT

    欧元债市                                              DE EU EUR DBT GVD
                                                                      DRV EUROP

    日本债市：早盘收市、收市                                  JP DBT GVD ASIA

    《重要新闻快速浏览》--全球主要债市/货币市场X月X日收盘报导         TOP DBT EMRG PRE
                                                                       +国家+区域代码
    
    《全球主要央行动态》--X月X日                                      CEN INT

    《国际主要央行公开市场操作一览》--X月X日                          CEN INT

    《全球主要银行同业拆借利率一览》                                  MMT INT BSVC

    《中国央行票据未到期一览表》--X月X日                   CN CEN MMT ASIA EMRG

    《中国国债发行日程表》--X月X日                         CN ASIA EMRG DBT ISU
                                                                      DIARY

    《中国金融债发行日程表》--X月X日                       CN ASIA EMRG DBT ISU
                                                                      DIARY

    《中国可转债发行日程表》--X月X日                       CN ASIA EMRG DBT ISU
                                                                      DIARY

    《中国企业债发行日程表》--X月X日                       CN ASIA EMRG DBT ISU
                                                                      DIARY

    《中国公司债发行日程表》--X月X日                       CN ASIA EMRG DBT ISU
                                                                      DIARY

    《中国短期融资券及中期票据发行日程表》                 CN ASIA EMRG DBT ISU
                                                                      DIARY

    《中国债券市场每日交易备忘》--X月X日                              CN ASIA EMRG DBT
                                                                      DIARY

    《中国200X年国债发行中标明细表》--X月X日               CN ASIA EMRG DBT GVD
                                                                      ISU

    《中国200X年已发行金融债一览表》--X月X日               CN ASIA EMRG DBT BNK
                                                                      ISU

    《中国2000年以来国债发行情况一览表》--X月X日           CN ASIA EMRG DBT GVD
                                                                      ISU

    《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--X月X日          CN AISA EMRG DBT ISU
                                                                      MMT DIARY

    《台湾待发行公债及公司债一览表》--X月X日                          TW DBT ISU ASIA EMRG
                                                                      DIARY

    《欧美主要国家债券发行预告》--X月X日-X月X日           US EUROP GVD DBT ISU

    美国债市：公债发行日程表                               US DBT GVD ISU DIARY

    美国债市：X月X日当周外国央行持有美债数量--FED         US CEN GVD DBT DRV
                                                                      ANG FED

    背景资料：全球主要国家及地区最新指标利率一览表         INT CFACT
                                                                      +国家+区域代码

    背景资料：中国人民银行X季度公开市场操作一览表          CN CEN DBT MMT ASIA
                                                                      EMRG CFACT


    ＊＊＊＊股市报导＊＊＊＊

    《市场热谈》                                                      CN EMRG IPO HK STX

    中国股市：盘中观察﹑收盘                                  CN STX EMRG ASIA

    中国个股：上市公司相关报导                                        CN ASIA EMRG+行业别

    中国新股：沪/深新股预期                                           CN ISU ASIA EMRG
                                                                      +行业别

    中港个股：上市公司相关报导                                        CN HK ASIA EMRG
                                                                      +行业别

    中港股业绩：上市公司业绩相关报导                                  CN HK RES ASIA EMRG
                                                                      +行业别

    中国热股：上市公司盘中报导                                CN HOT EMRG ASIA
                                                                      +行业别

    《中国和香港两地上市A+H股股价对比表》                     CN HK EMRG ASIA STX
                                                                      BSVC ENER AIRL

    《中国上海/深圳证交所A+B股股价对比表》                    CN EMRG ASIA STX

    香港股市：开盘﹑收盘                                      CN HK STX ASIA

    香港热股：上市公司盘中报导                                CN HK HOT STX ASIA

    中港股市：收盘报导                                        CN HK STX ASIA

    台湾股市：开盘﹑收盘                                      TW STX EMRG ASIA

    台湾热股：上市公司盘中报导                                        TW HOT EMRG ASIA

    《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》           US STX TW CN HK ASIA
                                                                      EMRG

    美国股市：开盘                                             US STX

    美国股市：收盘                                             US STX

    美国股市：ADR收盘                                        US STX TW CN HK JP
                                                                      EMRG ASIA EUROP

    美股盘前、美股盘后                                     US STX

    《美股动态》                                         US STX

    美国热股                                              US STX HOT

    欧洲股市：收盘                                            DE FR GB STX EUROP

    日本股市：外资券商盘前下单情况                                    JP STX ASIA

    日本股市：开盘、早市收盘、收盘                             JP STX ASIA

    韩国股市：开盘﹑收盘                                      KR STX EMRG ASIA

    东南亚股市：收盘                                          ASIA EMRG STX SG TH
                                                                      MY ID PH

    东南亚热股：上市公司盘中报导                                      ASIA EMRG STX
                                                                      +国家+行业代码

    澳洲股市：收盘                                            AU STX ASIA

    加拿大股市：收盘                                          CA STX

    《重要新闻快速浏览》--全球股市X月X日收盘报导                      TOP STX
                                                                      +国家+区域代码

    《美国上市公司业绩公布日程表》--X月X日                US RES RESF

    《美股一周展望》                                         US STX

    《中国已公布新股发行上市日程表》--X月X日                 CN ISU STX ASIA EMRG

    《香港股市已公布新股发行上市日程表》--X月X日           HK IPO ISU ASIA STX
                                                                      DIARY

    《香港股市拟发行新股一览表》--X月X日                   HK IPO ISU ASIA STX
                                                                      DIARY

    《台湾待发行新股一览表》--X月X日                       TW IPO ISU ASIA EMRG
                                                                      STX DIARY

    《中国基金发行日程表》--X月X日                                    CN ASIA EMRG FUND
                                                                      DIARY

    亚洲股市：X月X日当周外资在五个亚洲股市的买卖情况                  ASIA EMRG STX KR PH
                                                                      ID TW TH

    中国基金：大中华地区基金市场月报--理柏               FUND RCH STX FRX DBT
                                                                      CN HK TW ASIA EMRG

    理柏x月基金报告(台湾)                                FUND RCH COPINI TW
                                                                      ASIA EMRG

    美国基金：x月投资者对美国股票基金加减码--ICI                      US FUND STX MMT ECI

    美国基金：x月股票基金净流入情况--理柏                             US FUND STX MMT ECI

    美国基金：当周货币市场共同基金资产                                US FUND STX MMT DBT

    美国基金：X月共同基金资金流向状况--ICI                            US FUND STX MMT DBT


    ＊＊＊＊能源报导＊＊＊＊
    
    国际油市：NYMEX原油期货                                   US CRU DRV COM

    国际油市：NYMEX原油期货亚洲电子盘                         SG CRU DRV COM

    国际油市：亚洲柴油                                     PROD ASIA EMRG COM

    国际油市：亚洲燃料油裂解价差                           PROD ASIA ID COM

    国际油市：亚洲石脑油                                   PROD DRV ASIA COM

    CFTC报告：NYMEX原油                                  US CRU PROD DRV COM

    《重要新闻快速浏览》—能源市场报导                                CRU PROD TOP COM

    路透调查：上周美国原油库存                                        US CRU CPOLL

    EIA/API周度库存比较                                   US CRU

    表格：中国原油/成品油月度进出口                       CN CRU COM


    ＊＊＊＊金属/贵金属报导＊＊＊＊     
    
    全球金市                                                US EUROP ASIA JP GB
                                                                      GOL DRV COM

    金属期市：LME期铜、沪铜                                 GB US EUROP MTAL DRV
                                                                      COM

    《重要新闻快速浏览》—基本金属和贵金属报导                        MTAL ASIA JP GOL DRV
                                                                      EUROP GB TOP US COM
                                                                      COM

    全球贵金属：SPDR黄金持仓量及iShares白银持仓             GOL COM

    表格：中国金属/贵金属月度进出口                       CN MTAL COM

    表格：LME库存最新变化-- X月X日                         MTAL GB EUROP COM

    伦敦金1030/1500定盘价                                 GOL GB EUROP COM

    CFTC报告：COMEX期金                                  US DRV GOL COM

    CFTC报告：COMEX期铜                                  US MTAL DRV COM


    ＊＊＊＊农产品/软性商品报导＊＊＊＊ 
    
    全球航运：波罗的海乾散货运价指数                      COM SHiP

    纽约期市：软性商品收盘                                  COM SOF SFTS US GB
                                                                      SUG COF COC DRV GRA

    芝加哥期市：CBOT大豆期货                                US GRA DRV COM

    芝加哥期市：CBOT小麦期货                                GRA DRV US COM

    芝加哥期市：CBOT玉米期货                                GRA MEAL OILS LIV US
                                                                      DRV AGRI COM

    芝加哥期市：CBOT谷物亚洲盘                              US ASIA GRA DRV

    纽约期市：ICE棉花期货                                   COT US DRV GRA COM

    《重要新闻快速浏览》--农产品及经济作物报导                        AR TOP GRA RUB DRV
                                                                      COM US JP BR COM
                                                                      ASIA MEAL

    亚洲橡胶：日间交易                                     JP ASIA RUB DRV TH
                                                                      MY ID EMRG CN COM

    马来西亚期市：棕榈油期货                                MY OILS GRA COM

    CFTC报告：CBOT大豆                                   US GRA OILS MEAL COM

    CFTC报告：CBOT小麦                                   US GRA MEAL DRV COM

    CFTC报告：CBOT玉米                                   US GRA MEAL DRV COM

    CFTC报告：ICE棉花                                    US GRA DRV COT COM

    表格：中国农产品月度进出口                            CN GRA COM    
    
    (完)

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