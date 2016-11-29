台湾债市：10年增额券殖利率再跌向两周新低，空单压力倍增

* 10年公债殖利率再跌至两周的低位 * 美债走稳，冷券市场买气回温 * 空单压力倍增 * 明日105/11R殖利率区间料在1.1-1.2% 路透台北11月29日 - 台湾指标10年增额公债105/11R 发行前交易殖利率 周二再收跌，再创逾两周的低位。交易员指出，美债持稳且台债的冷券市场，买气回笼，成 交渐增，都激励多头进场；惟全日交投仍弱 105/11R今日收报1.1218%。根据10年公债连续图 ，10年指标券此前收盘低 位是11月11日的1.0760%。他们认为，美债走稳，且目前105/11R期空单达到87.5亿是不小的 数字，而冷券市场持续有冷券的成交，买气似有回笼，使得指标10年券殖利率收逾两周的新 低。 〞之前的空单泡水啦，现在压力在放空的人身上，有停损压力，〞一位大型证券商交易 员说。 他们表示，目前指标券105/11R期空单快速累积，随着殖利率向下创逾两周低位，压力 渐增，尤其是有些空单主要来自于有现券、但因流动性不佳，而进场增额券的避险单，但眼 前的情况是，只有增额券的殖利率明显走低，整体情况的损失反而比未避险时更大。 也有一位银行交易员表示，今日冷券市场包括三年多存续期的短券成交在0.78%；六、 七年券殖利率成交在1.1-1.13%，以及20年券成交在1.73%等等，不但成交的殖利率水位下跌 ，且买气也有所回笼。 也有交易员提到，台湾的总体经济复苏的情况并不好，复苏的脚步走得缓慢，明年央行 的货币政策也可能倾向按兵不动，这种情况可能会使买气更乐意进场。 台湾上周五将今年经济成长率预估上修至1.35%，但明年则略下修至成长1.87%。 台湾央行则将在12月22日召开第四季理监事会议，目前市场认为央行按兵不动的机率很大 。 美国公债收益率周一从上周触及的高位回落，因月底买盘，且投资人认为特朗普意外当 选美国总统后引发的跌势可能过度。指标10年期公债 收益率报2.3214%。 他们预估，明日105/11R期公债交易区间料在1.10-1.20%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 10 105/11R -0.97 1.1218 1.1110-1.1565 28.5 5 105/13 -1.90 0.8310 0.8300-0.8400 7.5 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 1.1215 5 105/13 0.8310 3 105/1 没有成交 2 105/12 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)