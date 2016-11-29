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亚洲 | 2016年 11月 29日 星期二 12:01 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元随基本金属跌势走低

0333 GMT

* 在迄今交投淡静的亚洲时段，出现一连串澳元兑美元卖盘

* 在跌至0.7465/70区域前，基本上在0.7480附近的区间窄幅波动

* 与此同时，大连铁矿石价格触及日内新低，伦敦金属交易所(LME)期铜亦是如此

* 美元获得买盘支持，令澳元进一步承压

* 在0.7447的小时线趋势向下，周一触及的0.7434为下个技术支撑位

* 基本金属走势目前确定了汇价的日内走向

(完)

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全部现汇报价 (编译 侯雪苹；审校 白云)

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