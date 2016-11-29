中国货币市场：流动性异常紧绷，资金外流持续施压市场急盼央行输血

路透上海11月29日 - 中国银行间市场周二资金面异常紧绷，大行供给寥寥，临近中午 仍有众多机构未平头寸；尽管有临近月底的因素，但主要原因依旧是人民币贬值压力下资金 持续外流，对本币流动性不断施压，且无法依靠市场自身力量修复，机构仍急盼央行进一步 输血。 此外今日还有传言称，一大型政策性银行将对部分资本金规模较小的银行限制提供流动 性，但随后有交易员称该行对此表示否认，不过该传言一度对市场情绪形成负面影响。交易 员认为，随着年末将近，对资金面的谨慎预期料更甚，流动性近期难现明显缓和。 “特别特别特别地紧，一大早就不对劲，国开现在还没给量，我们也只能等着。”华东 一银行交易员称。 她并谈到，今日仅有政策性银行和少数国有银行盘初提供少量供给，而部分国有银行和 大多数股份制银行均加入借钱行列，供需失衡较为严重。 北京一基金交易员表示，尽管资金面一直未见缓解，但央行公开市场近几日公开市场还 是在小幅净回笼，令流动性雪上加霜，“今天紧的不像话了，真的是要挂了。” 央行公开市场今日进行总额1,900亿元人民币的逆回购操作，据此计算，单日将净回笼1 00亿元。至此已连续第四日单日净回笼，累计规模1,300亿元。 前述银行交易员还指出，因为11月只是一般月份，月末因素不至于对资金有如此大的影 响，目前看来汇率贬值导致的资本外流应该仍是主要问题所在，而年末将至，除了最后几日 的财政投放，央行的扶助仍不可少，“央行真的很难，又不能降准降息。” 人民币贬值预期阴霾笼罩之下，中国正多渠道围堵境内资本流出，企业海外投资亦难幸 免。据多位银行业人士透露，监管层将对六类特殊性质的对外投资业务实施规范监管，除非 有相关部门批文，否则原则上不予备案或核准。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中：隔夜 2.2907 2.3007 -1.00 七天 2.5326 2.5946 -6.20 14天 3.2479 3.1548 9.31 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 5.3900 3.0000 239.00 七天 3.9500 3.4250 52.50 14天 3.5900 3.0700 52.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.3000 2.3000 0.00 七天 2.8000 2.9000 -10.00 14天 3.5000 3.3000 20.00 Shibor 其中:隔夜 2.3020 2.2980 0.40 七天 2.4810 2.4660 1.50 三个月 3.0172 3.0113 0.59 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)