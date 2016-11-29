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亚洲 | 2016年 11月 29日 星期二 12:17 BJT

中国货币市场：流动性异常紧绷，资金外流持续施压市场急盼央行输血

路透上海11月29日 - 中国银行间市场周二资金面异常紧绷，大行供给寥寥，临近中午
仍有众多机构未平头寸；尽管有临近月底的因素，但主要原因依旧是人民币贬值压力下资金
持续外流，对本币流动性不断施压，且无法依靠市场自身力量修复，机构仍急盼央行进一步
输血。
    
    此外今日还有传言称，一大型政策性银行将对部分资本金规模较小的银行限制提供流动
性，但随后有交易员称该行对此表示否认，不过该传言一度对市场情绪形成负面影响。交易
员认为，随着年末将近，对资金面的谨慎预期料更甚，流动性近期难现明显缓和。
    
   “特别特别特别地紧，一大早就不对劲，国开现在还没给量，我们也只能等着。”华东
一银行交易员称。
    
    她并谈到，今日仅有政策性银行和少数国有银行盘初提供少量供给，而部分国有银行和
大多数股份制银行均加入借钱行列，供需失衡较为严重。
    
    北京一基金交易员表示，尽管资金面一直未见缓解，但央行公开市场近几日公开市场还
是在小幅净回笼，令流动性雪上加霜，“今天紧的不像话了，真的是要挂了。”
    
    央行公开市场今日进行总额1,900亿元人民币的逆回购操作，据此计算，单日将净回笼1
00亿元。至此已连续第四日单日净回笼，累计规模1,300亿元。
    
    前述银行交易员还指出，因为11月只是一般月份，月末因素不至于对资金有如此大的影
响，目前看来汇率贬值导致的资本外流应该仍是主要问题所在，而年末将至，除了最后几日
的财政投放，央行的扶助仍不可少，“央行真的很难，又不能降准降息。”
    
    人民币贬值预期阴霾笼罩之下，中国正多渠道围堵境内资本流出，企业海外投资亦难幸
免。据多位银行业人士透露，监管层将对六类特殊性质的对外投资业务实施规范监管，除非
有相关部门批文，否则原则上不予备案或核准。 
    
    以下为主要货币市场利率报价：     
    
 北京时间11:59              今日(%)    上日(%)    变动(bp)
                                                
                                                          
 质押式回购加权平均利率                                   
  其中：隔夜                  2.2907   2.3007       -1.00 
        七天                  2.5326   2.5946       -6.20 
        14天                  3.2479   3.1548        9.31 
 上海证交所质押式回购利率                                 
     其中:隔夜                5.3900   3.0000      239.00 
          七天                3.9500   3.4250       52.50 
         14天                 3.5900   3.0700       52.00 
 回购定盘利率                                             
 其中:隔夜                    2.3000   2.3000        0.00 
      七天                    2.8000   2.9000      -10.00 
     14天                     3.5000   3.3000       20.00 
 Shibor                                                   
     其中:隔夜                2.3020   2.2980        0.40 
          七天                2.4810   2.4660        1.50 
        三个月                3.0172   3.0113        0.59 
    
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 边竞; 审校 林高丽)

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