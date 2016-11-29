中国债市动态：期现货联袂走弱IRS大涨，资金紧势加剧短期情绪恶化

路透上海11月29日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率及利率互换（IRS）大涨，国债期货亦大幅走弱。交易员表示，受资金面骤然吃紧影响，现券情绪愈发恶化，机构抛压加重，带动收益率上行4-5个基点不等；国开行一级新债招标结果则除了超长债稍稳一些，其余期限均明显走高。

他们并指出， 短期还得继续观察资金变化，年底临近机构流动性预期更趋谨慎，同时房地产调控愈发趋严，11月经济数据出炉之前基本面走势仍不明确，现券短期仍难觅更多利好因素。

“IRS无量上行啊，一年和五年都快上了10个bp了，资金面特别紧啊，国债期货大跌，现券收益率也跟着快速上行了，”上海一银行交易员称，五年期IRS目前成交在3.36%附近。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1703 早盘收报100.335元人民币，较上日结算价跌0.28%；10年期国债主力合约T1703 收报99.235元，较上日结算价跌0.40%。

上海一券商交易员表示，如果资金面持续收紧，现券中短期品种的压力反而更大，而超长期限品种相对稍微安全一点，所以一级国开20年品种和二级30年国债还是有一些买盘。

“钱紧，主要杀短债吧，现在债券(收益率)没有下的理由，估计明年春节前，都是慢熊了，看不到明显机会，”他称。

国开行今日招标的三、五、七、10和20年五期增发债，中标收益率分别为2.9584%、3.1021%、3.2525%、3.2259%和3.5054%，均高于此前市场预测均值，其中20年期品种投标倍数4.43倍。

北京一银行交易员表示，今天资金紧张势头明显，但是央行公开市场投放还是偏保守，依旧在净回笼资金，感觉央行的态度还是稳健偏紧；房地产严厉调控下，宏观经济走势仍需继续观察，短期现券还是倾向多看少动。

央行公开市场今日进行总额1,900亿元的逆回购操作，其中七天期900亿元，14天期700亿元，28天期300亿元。据此计算，单日将净回笼100亿元。

银行间市场周二资金面异常紧绷，大行供给寥寥，临近中午仍有众多机构未平头寸；尽管有临近月底的因素，但主要原因依旧是人民币贬值压力下资金持续外流，对本币流动性不断施压，且无法依靠市场自身力量修复，机构仍急盼央行进一步输血。