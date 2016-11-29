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亚洲 | 2016年 11月 29日 星期二 12:27 BJT

《汇市简讯》美元兑坡元走强，有望上探1.4300

0412 GMT

* 美元兑坡元走强，有望上探1.4300障碍

* 美元兑日圆大涨，美元指数脱离100.5继续上涨，对美元兑坡元构成支持

* 美联储12月加息预期以及美国数据表现强劲，令美元看涨格局保持不变

* 新加坡武装部队(SAF)船只遭扣押引发的紧张情绪，也打压坡元人气

* 美元兑坡元最新报1.4258-62，目前为止波动区间在1.4230-65 (完)

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