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亚洲 | 2016年 11月 29日 星期二 12:33 BJT

台湾股市：盘中涨升至近三周高点，科技股领涨

路透台北11月29日 - 台湾股市周二连续第三个交易日走高，并触及近三周高点，受台积电 、鸿海精密 等科技权重股上涨带动。

0410 GMT，台湾加权股价指数 涨0.2%至9,243.12点，上日收涨0.7%。

电子类指数 涨0.5%，金融保险类指数 跌0.3%。

全球最大芯片代工厂商台积电涨0.3%，鸿海精密跳涨1.4%。(完)

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