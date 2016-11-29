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亚洲 | 2016年 11月 29日 星期二 13:30 BJT

新兴汇市：多数亚币下滑，但人民币触及一周高位

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            111.99    111.92   -0.06   +7.42    120.30
    坡元            1.4251    1.4239   -0.08   -0.53    1.4175
    台币          31.791    31.802   +0.03   +4.01    33.066
    韩元           1169.09   1170.40   +0.11   +0.50   1174.95
    泰铢             35.56     35.58   +0.05   +1.29     36.02
    菲律宾披索       49.81     49.71   -0.20   -5.84     46.90
    印尼卢比      13557.00  13520.00   -0.27   +1.68  13785.00
    印度卢比       68.64     68.76   +0.17   -3.63     66.15
    马币            4.4610    4.4600   -0.02   -3.83    4.2900
    人民币          6.8914    6.9083   +0.25   -5.79    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价    (完)
    
      
      
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 (编译/审校 杜明霞/蔡美珍/李爽)

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