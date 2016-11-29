版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 29日 星期二 13:32 BJT

《全球汇市》美元扳回部分跌幅，投资者观望美国数据及OPEC会议

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0598  1.0613  -0.14  -2.41  1.0860
    美元/日圆            112.03  111.92  +0.10  -6.87  120.30
    欧元/日圆         118.75  118.81  -0.05  -8.98  130.47
    美元/瑞郎            1.0133  1.0128  +0.05  +1.15  1.0018
    英镑/美元            1.2394  1.2413  -0.15 -15.90  1.4738
    美元/加元            1.3426  1.3407  +0.14  -2.98  1.3839
    美元/离岸人民币      6.9128  6.9256  -0.18  +5.25  6.5680
    澳元/美元            0.7477  0.7479  -0.03  +2.78  0.7275
    新西兰元/美元        0.7077  0.7072  +0.07  +3.69  0.6825
    澳元/日圆         83.800  83.720  +0.10  -4.36  87.620
    新西兰元/日圆     79.290  79.140  +0.19  -3.28  81.980
    英镑/日圆         138.92  138.96  -0.03 -21.61  177.22
    澳元/新西兰元     1.0558  1.0571  -0.12  -0.99  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译/审校 李爽/张涛/杜明霞/蔡美珍/王兴亚)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐