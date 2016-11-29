《全球汇市》美元扳回部分跌幅，投资者观望美国数据及OPEC会议

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0598 1.0613 -0.14 -2.41 1.0860 美元/日圆 112.03 111.92 +0.10 -6.87 120.30 欧元/日圆 118.75 118.81 -0.05 -8.98 130.47 美元/瑞郎 1.0133 1.0128 +0.05 +1.15 1.0018 英镑/美元 1.2394 1.2413 -0.15 -15.90 1.4738 美元/加元 1.3426 1.3407 +0.14 -2.98 1.3839 美元/离岸人民币 6.9128 6.9256 -0.18 +5.25 6.5680 澳元/美元 0.7477 0.7479 -0.03 +2.78 0.7275 新西兰元/美元 0.7077 0.7072 +0.07 +3.69 0.6825 澳元/日圆 83.800 83.720 +0.10 -4.36 87.620 新西兰元/日圆 79.290 79.140 +0.19 -3.28 81.980 英镑/日圆 138.92 138.96 -0.03 -21.61 177.22 澳元/新西兰元 1.0558 1.0571 -0.12 -0.99 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 李爽/张涛/杜明霞/蔡美珍/王兴亚)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。