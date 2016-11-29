路透基点：紫光集团为3亿美元离岸贷款举行路演--TRLPC

路透香港11月29日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，紫光集团有限公司周二将在新加坡为其3亿美元的首笔三年期离岸贷款举行路演。

该集团周一在香港举行了另一场路演，约有60家银行的代表参与。

中国银行、瑞士信贷和渣打银行担任牵头行兼簿记行。

贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码220个基点。银行受邀分三个层级参贷：承贷7,500万美元或更多，获130个基点前端费，综合收益263.33个基点和牵头行头衔；承贷5,000-7,400万美元，获100个基点费用，综合收益253.33个基点和主要安排行头衔；承贷2,500万美元至4,900万美元，获60个基点费用，综合收益240个基点和安排行头衔。

贷款资金将用于一般企业用途。

借款人为紫光集团的一个海外实体，清华控股有限公司持有该实体51%的股权。(完)