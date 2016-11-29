路透基点：紫光集团为3亿美元离岸贷款举行路演--TRLPC

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港11月29日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，紫光集团有限公司周二将在新加坡为其3亿美元的首笔三年期离岸贷款举行路演。
该集团周一在香港举行了另一场路演，约有60家银行的代表参与。
中国银行、瑞士信贷和渣打银行担任牵头行兼簿记行。
贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码220个基点。银行受邀分三个层级参贷：承贷7,500万美元或更多，获130个基点前端费，综合收益263.33个基点和牵头行头衔；承贷5,000-7,400万美元，获100个基点费用，综合收益253.33个基点和主要安排行头衔；承贷2,500万美元至4,900万美元，获60个基点费用，综合收益240个基点和安排行头衔。
贷款资金将用于一般企业用途。
借款人为紫光集团的一个海外实体，清华控股有限公司持有该实体51%的股权。(完)
(编译 杜明霞；审校 白云)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。