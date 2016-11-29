路透基点：长江基建再启2.5亿澳元联贷案，为上笔贷款再融资--TRLPC

路透香港11月29日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，长江基建集 团有限公司再次启动2.5亿澳元(1.87亿美元)的五年期子弹式贷款案，为2 012年同等规模的贷款提供再融资。 Cheung Kong Infrastructure Finance (Australia)是此项贷款融资 方，长江基建集团提供担保。 中国银行(香港)为此次贷款的牵头行兼簿记行。该联贷案利率为较澳 洲银行间同业拆借利率(BBSY)加码80个基点。 承贷1,000万澳元或以上的受邀参贷行综合收益为95个基点，获得高 级经理行头衔及75个基点的前端费用。承贷5,000万澳元至9,000万澳元的 参贷行综合收益为90个基点，获得经理行头衔和50个基点的前段费用。回 复截止到12月初。 中银香港2012年是也牵头了该公司2.5亿澳元的五年期贷款案。当时 的贷款利率为较BBSY加码155个基点。参贷行获得75个基点的前端费，最 优条款截止期前参贷的银行获得125个基点的前端费，相当于最高综合收 益180个基点。(完) (编译 李爽 审校 王洋)