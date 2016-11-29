台湾股市：小幅收跌9,200点得而复失，因摩台指结算权值股遭掼压

路透台北11月29日 - 台湾股市周二小幅收跌。分析师表示，在金融股领跌及今天是摩 台指结算，两档大型权值股台积电 和台塑化 均收黑带动下，终场指数掼 破9,200点大关，惟仍守在季线9,165点之上。 台湾加权股价指数 收跌0.32%，至9,192.38点；今日成交初值 为747. 39亿台币，上交易日修正后为725.92亿。 〞今天摩台指结算，后续观察重点在摩台未平仓多单口数是否增加。〞国泰证期顾问处 分析师简伯仪说。 凯基投顾一不愿具名分析师称，今天是摩台指结算，台股震荡较为激烈，再加上尾盘大 型权值股台积电由红翻黑，带动指数进一步往下杀。另过去两天大盘都是由金融股带头上冲 ，但受美债殖利率下挫影响，今日寿险股出现获利了结卖压，致金融保险类股指数收黑。 他并称，除摩台指结算外，另一因素--MSCI调降台股权重明天将生效，料明日尾盘部分 被调降的个股仍会有波动。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,165-9,300点。 今日台湾金融保险类股指数 收跌0.86%、科技类股 收跌0.25%。两大权值 股--台积电收跌1.09%、台塑化收跌1.91%。 本地时间14:25，亚洲主要股市涨跌互见，韩国股市 及上证指数 均上涨 ，MSCI亚太明晟指数 升0.03%。(完)