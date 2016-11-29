国际油市：油价下跌近1%，市场紧张关注OPEC会议

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
OPEC周三将在维也纳举行会议讨论减产。
因该会议前不确定性程度非常高，交易商称维也纳会议相关新闻很有可能导致油价突然波动。
“我仍然认为他们需要达成一项协议，只是我对此的信心已经降至掷硬币决定的程度，”澳洲券商AxiTrader首席市场策略师Greg McKenna称。
高盛在一项客户报告中称，周三会议上要达成协议，必将会有激烈的谈判。
OPEC成员国就哪个国家应减产多少仍未达成一致，而且迄今为止让非OPEC产油国俄罗斯参与减产的计划也没取得成功。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/刘秀红；审校 孙茉莉/于春红)
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