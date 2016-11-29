中国新债：国开行周五将招标增发至多50亿元固息债，期限30年

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透上海11月29日 - 中国国家开发银行 周二公告，将于周五(12月2日)招标 增发至多50亿元人民币固息债，期限30年。 该期债为国开行今年第16期债 的增发债，票面利率3.50%，起息日11月 4日。采用单一价格(荷兰式)招标方式，具体招标时间为12月2日上午9:30-10:30，12月5日- 6日为分销期，12月6日缴款，12月8日上市。 本期债不设基本承销额，亦无承揽和兑付手续费。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。