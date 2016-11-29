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亚洲 | 2016年 11月 29日 星期二 14:21 BJT

中国新债：国开行周五将招标增发至多50亿元固息债，期限30年

路透上海11月29日 - 中国国家开发银行 周二公告，将于周五(12月2日)招标
增发至多50亿元人民币固息债，期限30年。
    
    该期债为国开行今年第16期债 的增发债，票面利率3.50%，起息日11月
4日。采用单一价格(荷兰式)招标方式，具体招标时间为12月2日上午9:30-10:30，12月5日-
6日为分销期，12月6日缴款，12月8日上市。
    
    本期债不设基本承销额，亦无承揽和兑付手续费。(完)
    
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 (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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