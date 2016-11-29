全球金市：金价小幅下滑，市场关注焦点转向OPEC会议

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
“人们可能要关注石油输出国组织(OPEC)会议。如果会议导致油价上涨，则应会给全球经济带来些许通胀压力，特别是美国，而这可能会导致金价走低，”华侨银行驻新加坡分析师Barnabas Gan表示。
“本周金价基调可能会稍好，前提是美元涨势略作喘息，而美国股市继接连数周的大涨势头也有所停歇，”INTL FCStone分析师Edward Meir在报告中表示。
“尚无定数的仍是石油。若OPEC未能达成有效减产协议，则可能导致油价大幅走低，并拖累金价下行。”
美元指数 持稳在101.260。
另外给金价带来压力的是，高度预期中的美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月升息，此次会议定于12月13-14日召开。
截至11月22日当周，投机者削减纽约商品期货交易所(COMEX)黄金和白银净多仓。
银价 跌0.4%至每盎司16.57美元。
现货钯金 跌0.2%至754美元，现货铂金 跌0.3%至922.45美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/王颖；审校 白云/刘秀红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。