全球金市：金价小幅下滑，市场关注焦点转向OPEC会议

“人们可能要关注石油输出国组织(OPEC)会议。如果会议导致油价上涨，则应会给全球经济带来些许通胀压力，特别是美国，而这可能会导致金价走低，”华侨银行驻新加坡分析师Barnabas Gan表示。

“本周金价基调可能会稍好，前提是美元涨势略作喘息，而美国股市继接连数周的大涨势头也有所停歇，”INTL FCStone分析师Edward Meir在报告中表示。

“尚无定数的仍是石油。若OPEC未能达成有效减产协议，则可能导致油价大幅走低，并拖累金价下行。”

美元指数 持稳在101.260。

另外给金价带来压力的是，高度预期中的美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月升息，此次会议定于12月13-14日召开。

截至11月22日当周，投机者削减纽约商品期货交易所(COMEX)黄金和白银净多仓。

银价 跌0.4%至每盎司16.57美元。

现货钯金 跌0.2%至754美元，现货铂金 跌0.3%至922.45美元。(完)

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