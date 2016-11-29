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亚洲 | 2016年 11月 29日 星期二 14:36 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：政治和政策风险主导市场走势

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* 美元/日圆微升0.06%，欧元/美元小跌0.09%，澳元/美元持平，新西兰元/美元涨0.2%

* 美元/韩元下跌0.18%，美元/人民币跌0.24%，美元/离岸人民币跌0.18%，美元/印度卢比下滑0.15%

* 日经指数收低0.27%，韩国股市上涨0.18%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微涨0.03%，美国原油期货跌0.79%，美国10年期公债收益率报2.3125%

* 韩国总统朴槿惠称愿意交出权力，一切交由国会决定

* 中国外管局严控资本外流，外汇审查门槛收紧至500万美元--消息

(完)

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(编译 王兴亚；审校 艾茂林)

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