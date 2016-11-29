《汇市简讯》欧洲盘初：政治和政策风险主导市场走势

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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* 美元/日圆微升0.06%，欧元/美元小跌0.09%，澳元/美元持平，新西兰元/美元涨0.2%
* 美元/韩元下跌0.18%，美元/人民币跌0.24%，美元/离岸人民币跌0.18%，美元/印度卢比下滑0.15%
* 日经指数收低0.27%，韩国股市上涨0.18%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微涨0.03%，美国原油期货跌0.79%，美国10年期公债收益率报2.3125%
* 韩国总统朴槿惠称愿意交出权力，一切交由国会决定
* 中国外管局严控资本外流，外汇审查门槛收紧至500万美元--消息
(完)
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(编译 王兴亚；审校 艾茂林)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。