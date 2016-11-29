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亚洲 | 2016年 11月 29日 星期二 14:43 BJT

《汇市简讯》美元/日圆在112.00附近持稳，明日有大量期权到期

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* 美元/日圆在112.00日圆附近持稳，明日有大量行权价在112.00的期权到期

* 明日有13.3亿美元行权价为112.00的期权到期，有6.32亿美元行权价在111.00下方的期权到期

* 东京的市场参与者在月末前按兵不动，看到部分资金流动

* 日本出口商可能留着未来应收账款，进口商可能会买入

* 有大量风险事件，包括OPEC会议、美国非农就业数据和意大利周末的修宪公投

* 美元/日圆今日波动区间在111.62-112.25 (完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 高琦)

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