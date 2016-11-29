路透基点：百和兴业筹措到6,000万美元五年期贷款--TRLPC

路透香港11月29日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，百和兴业股份有限公司已经筹措到6,000万美元五年期贷款。

中国信托商业银行、凯基银行、永丰银行和东亚银行担任本贷款案的牵头行兼簿记行。贷款平均分为A和B两档，分别是3,000万美元的定期贷款和3,000万美元的循环信贷。

贷款利率较Libor加码160个基点。若Libor和台北美元拆款利率的息差超过35个基点，则借款人将支付额外的利息。

银行受邀以下面层次参贷。承诺1,500万美元或以上，获得牵头行头衔和15个基点的前端费；承诺1,000-1,400万美元，获得协办行头衔和10个基点的费率；承诺500-900万美元，担任参与行和5个基点的费率。

所筹资金用于资本支出、再融资和运营资本。协议预计在12月12日签署。

这家在台湾上市的企业成立于2006年，生产和销售粘扣带、松紧带等绳带产品。

额度分配情况如下：

牵头行兼簿记行 美元（百万）

凯基银行 8

永丰银行 5.8

中国信托商业银行 5.8

东亚银行OBU 4.8

牵头行

彰化商业银行 5.2

台湾银行 4.5

玉山商业银行 4.5

华南商业银行 4.5

国泰世华银行 3.9

协办行

台北富邦商业银行 3

台新国际银行 3

台湾合作金库 3

元太商业银行 3

参与行

东亚银行澳洲分行 1

总计 60 （完）