路透基点：百和兴业筹措到6,000万美元五年期贷款--TRLPC

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港11月29日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，百和兴业股份有限公司已经筹措到6,000万美元五年期贷款。
中国信托商业银行、凯基银行、永丰银行和东亚银行担任本贷款案的牵头行兼簿记行。贷款平均分为A和B两档，分别是3,000万美元的定期贷款和3,000万美元的循环信贷。
贷款利率较Libor加码160个基点。若Libor和台北美元拆款利率的息差超过35个基点，则借款人将支付额外的利息。
银行受邀以下面层次参贷。承诺1,500万美元或以上，获得牵头行头衔和15个基点的前端费；承诺1,000-1,400万美元，获得协办行头衔和10个基点的费率；承诺500-900万美元，担任参与行和5个基点的费率。
所筹资金用于资本支出、再融资和运营资本。协议预计在12月12日签署。
这家在台湾上市的企业成立于2006年，生产和销售粘扣带、松紧带等绳带产品。
额度分配情况如下：
牵头行兼簿记行 美元（百万）
凯基银行 8
永丰银行 5.8
中国信托商业银行 5.8
东亚银行OBU 4.8
牵头行
彰化商业银行 5.2
台湾银行 4.5
玉山商业银行 4.5
华南商业银行 4.5
国泰世华银行 3.9
协办行
台北富邦商业银行 3
台新国际银行 3
台湾合作金库 3
元太商业银行 3
参与行
东亚银行澳洲分行 1
总计 60 （完）
(编译 高琦 审校 于春红)
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