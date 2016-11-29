版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 29日 星期二 15:34 BJT

金属期市：期铅扬升，其它基本金属则暂缓涨势

LME期铅 跌2%至每吨2,465美元，因一些投资者在铅价周一涨逾6%触及五年多最高后获利了结。

由于鲜有迹象显示铅的消耗情况发生变化，也几乎没有证据表明供应趋紧，所以铅的涨势让人担心，其走势是受大宗商品领域的投机性活动主导。

LME三个月期铜 跌2.0%至每吨5,765美元。尽管回落，但11月铜价仍有望录得逾10年最大单月涨幅。

上海期货交易所主力期铜合约 亦转为下跌，收低4%至每吨46,610元人民币。

沪锌 收高0.36%至每吨23,780元人民币；LME期锌 跌1.6%至每吨2,852美元，周一曾触及近10年最高。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/刘秀红；审校 艾茂林/于春红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐