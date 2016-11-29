金属期市：期铅扬升，其它基本金属则暂缓涨势

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
LME期铅 跌2%至每吨2,465美元，因一些投资者在铅价周一涨逾6%触及五年多最高后获利了结。
由于鲜有迹象显示铅的消耗情况发生变化，也几乎没有证据表明供应趋紧，所以铅的涨势让人担心，其走势是受大宗商品领域的投机性活动主导。
LME三个月期铜 跌2.0%至每吨5,765美元。尽管回落，但11月铜价仍有望录得逾10年最大单月涨幅。
上海期货交易所主力期铜合约 亦转为下跌，收低4%至每吨46,610元人民币。
沪锌 收高0.36%至每吨23,780元人民币；LME期锌 跌1.6%至每吨2,852美元，周一曾触及近10年最高。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/刘秀红；审校 艾茂林/于春红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。