英国金融：监管当局将检视“发薪日贷款”利率上限规定

路透伦敦11月29日 - 英国金融市场行为监管局(FCA)周二表示，将检视发薪日贷款(payday loan)的利率上限，以研判是否需要修改。

发薪日贷款的利率上限规定是在2015年1月实施，因议员及教会当局忧心依靠短期贷款撑到发薪日的弱势族群，背负极高利率的影响。

“FCA将评估是否有证据显示应该调整上限。FCA也将密切注意是否有证据显示，有消费者因为利率上限规定无法取得高利贷，直接导致转向地下钱庄，”FCA声明稿称。