英国金融：监管当局将检视“发薪日贷款”利率上限规定

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透伦敦11月29日 - 英国金融市场行为监管局(FCA)周二表示，将检视发薪日贷款(payday loan)的利率上限，以研判是否需要修改。
发薪日贷款的利率上限规定是在2015年1月实施，因议员及教会当局忧心依靠短期贷款撑到发薪日的弱势族群，背负极高利率的影响。
“FCA将评估是否有证据显示应该调整上限。FCA也将密切注意是否有证据显示，有消费者因为利率上限规定无法取得高利贷，直接导致转向地下钱庄，”FCA声明稿称。
对这项利率上限的检视，将属于更广泛的“高利贷”检讨的一部分，以研判是否需要采取任何政策措施。(完) (编译 蔡美珍；审校 白云)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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