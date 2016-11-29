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市场报道 | 2016年 11月 29日 星期二 15:48 BJT

英国金融：监管当局将检视“发薪日贷款”利率上限规定

路透伦敦11月29日 - 英国金融市场行为监管局(FCA)周二表示，将检视发薪日贷款(payday loan)的利率上限，以研判是否需要修改。

发薪日贷款的利率上限规定是在2015年1月实施，因议员及教会当局忧心依靠短期贷款撑到发薪日的弱势族群，背负极高利率的影响。

“FCA将评估是否有证据显示应该调整上限。FCA也将密切注意是否有证据显示，有消费者因为利率上限规定无法取得高利贷，直接导致转向地下钱庄，”FCA声明稿称。

对这项利率上限的检视，将属于更广泛的“高利贷”检讨的一部分，以研判是否需要采取任何政策措施。(完) (编译 蔡美珍；审校 白云)

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