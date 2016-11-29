《汇市简讯》若月末需求令人失望，则欧元/美元可能会下跌

0724GMT

* 欧元/美元亚洲时段在1.0589-1.0622之间交投，隔夜北美时段在1.0564-1.0618之间

* 希望恢复平衡的央行认为欧元涨势尚不足以令其逢高抛售

* 如果月末的欧元/美元需求没有出现，则该货币对可能会下跌

* 投机客可能受月末需求传闻驱动削减了空仓或已买入

* 支撑位取决于行权价在1.04-1.05之间，主要在1.0500的期权

* 普通期权到期情况暗示该区间下方交投稀少 (完)

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