《汇市简讯》若月末需求令人失望，则欧元/美元可能会下跌

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
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* 欧元/美元亚洲时段在1.0589-1.0622之间交投，隔夜北美时段在1.0564-1.0618之间
* 希望恢复平衡的央行认为欧元涨势尚不足以令其逢高抛售
* 如果月末的欧元/美元需求没有出现，则该货币对可能会下跌
* 投机客可能受月末需求传闻驱动削减了空仓或已买入
* 支撑位取决于行权价在1.04-1.05之间，主要在1.0500的期权
* 普通期权到期情况暗示该区间下方交投稀少 (完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 于春红)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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