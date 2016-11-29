香港金融：金融发展局建议建立中港＂债券通＂互联互通机制

路透香港11月29日 - 香港政府的谘询组织--金融发展局周二发表报告，建议建立内地与香港债券市场交易互联互通机制＂债券通＂，容许两地零售投资者在＂沪港通＂模式下，互相进入对方的场内交易债券市场，惟只局限于在两个交易所中售予零售投资者的债券，以及在港交所以中央结算系统（CCASS）交收的债券。

金发局称，目前内地及香港大部分债券交易都是通过场外市场(OTC)进行，为了扩大双方市场的进入，建议容许内地及香港零售投资者，通过在内地及香港的指定银行开设一个特别的交易户口（指定的＂债券通＂户口），来买卖对方的场外交易债券。这个做法在现时内地对境外定息产品需求急升和人民币贬值的情势下，最为有利。

报告指出，内地的资本账仍未完全开放，任何跨境资本投资都必须妥善可追查，并且在销售或撤资时，正式记录上报并将相关款项汇回内地的来源地。在沪港通安排下，投资者都以交易所及个别户口交易，而交易活动都记录在沪港通的系统之内，追查容易，当交易完成后，资金将会汇返投资者在内地的户口，避免了资金流出境外作其他用途的机会。

报告并建议，境外投资者透过于内地与香港两地均有营运点，而持有中国银行间债券市场成员资格的指定商业银行（包括内地银行和境外银行）来投资于中国银行间债券市场，建议内地豁免这些境外投资者跟随内地投资者所受到的资格限制。

此外，对于有意投资于香港场外交易债券市场的内地投资者，建议当局采用同样的内地投资者要求，即符合透过商业银行柜枱业务参与内地银行间债券市场买卖资格的投资者，可以买卖所有在香港售予零售投资者并在场外交易的债券。若未能符合要求的投资者，只能购买不低于AAA级别的债券。

金发局报告称，过去海外投资者对内地债券市场投资需求疲弱，主要因2015年前中国银行间债券市场相对封闭，而以往A、H股的庞大差价，相对减低了债券市场的吸引力。此外，合格境外机构投资者(QFII)及人民币合格境外机构投资者(RQFII)可用额度的偏低使用率，反映出市场对于这些产品。虽然内地最近积极开放其债券市场，但被人民币贬值拖累，导致成效不大。

至于内地投资者投资香港债券市场，现时内地投资者可透过QDII(合格境内机构投资者)和RQDII计划下的基金投资香港的债券市场。他们亦可以购买在基金互认安排下在内地发售的香港债券基金。截至今年上半年底，净债券基金在QDII的900亿美元总额度中只占不足3%。

内地投资者可以投资境外债券市场的渠道仍然不多。在基金互认安排推出一年之后，香港证监会批准了37只认可内地基金；相比，只有六只香港基金在中国证监会首两轮审核中得到批准，当中只有两只有投资于定息产品。

境外债券基金供应不足的情况于近期变得更加明显，主要是内地投资者在人民币贬值及A股市场疲软的情况下，对境外债券基金的需求激增。

报告建议应同时开通为内地投资者而设的南行投资安排，和为香港投资者而设的北行投资安排。然而，若因技术缘故而须先行开通其中一个方向的投资安排，金发局亦表示欢迎。（完）

浏览报告全文(here%20connect_C.pdf) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)