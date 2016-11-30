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亚洲 | 2016年 11月 30日 星期三 08:00 BJT

台湾货币市场：11月30日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北11月30日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
            
    宽松因素：
    --央行到期定存单1,072.50亿台币。 

    紧缩因素：    
    --央行料将发行定存单。 
    --Kommunalbanken AS 发行30年期债券，金额1.65亿美元。
   
    -------------------------------------------------------------------------
    本提存期： 
    
    宽松因素：
    --央行存单到期 共3,967亿台币。     
        12/01                    1,659.50亿台币
        12/02                    2,307.50亿台币
    --月底军公教薪饷拨款。       
            
    紧缩因素：
    --12/1：Bank of Montreal发行3.32亿美元30年期金融债券。
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)   

 (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)

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