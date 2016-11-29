版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 29日 星期二 16:31 BJT

全球经济：惠誉预计2017年全球经济增速加快

路透11月29日 - 惠誉称：

* 经济民族主义和财政再扩张将主导2017年全球经济前景

* 长期而言，贸易保护主义倾向抬头和移民流动减弱无疑将削弱发达国家的经济增速

* 2016和2017年全球经济增速预估均上调0.1个百分点

* 由于美国投资复苏，2017年全球经济增速预计会从今年的2.5%加快至2.9%

* 2017年新兴经济体增速下调0.1个百分点至4.8%

* 美国2017和2018年经济增速预估分别上调0.2和0.1个百分点，至2.2%和2.3%。(完) (编译 王洋; 审校 艾茂林)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐