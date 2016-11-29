全球经济：惠誉预计2017年全球经济增速加快

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透11月29日 - 惠誉称：
* 经济民族主义和财政再扩张将主导2017年全球经济前景
* 长期而言，贸易保护主义倾向抬头和移民流动减弱无疑将削弱发达国家的经济增速
* 2016和2017年全球经济增速预估均上调0.1个百分点
* 由于美国投资复苏，2017年全球经济增速预计会从今年的2.5%加快至2.9%
* 2017年新兴经济体增速下调0.1个百分点至4.8%
* 美国2017和2018年经济增速预估分别上调0.2和0.1个百分点，至2.2%和2.3%。(完) (编译 王洋; 审校 艾茂林)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。