版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 29日 星期二 17:28 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币连三日收升，资本流出收紧或减少美元买盘

* 人民币续收升逾百点，但波幅明显收窄
    * 客盘逢低购汇，大行继续提供美元流动性
    * 成交放量，不排除部分机构参与倒量
    * 监管层收紧资本流出或将减少美元买盘

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京11月29日 - 人民币兑美元即期 周二续收升逾百点，但波幅较
之前明显收窄。交易员称，美元指数小幅调整略缓和人民币贬值压力，但客盘却视此为购汇
时机，大行则在6.8920元附近提供充足美元流动性，短期市场表现或继续紧贴中间价。监管
层收紧资本流出，短期或将减少美元买盘。
    
    自特朗普当选美国总统以来，美元指数势如破竹，人民币屡创近八年半新低，不足三周
已跌逾2%，上周四一度跌至6.927的近八年半新低。本周大行维稳态度坚决，并伴随美元指
数小幅回调，人民币连升三日，回到6.90关口以内。
    
    他们并表示，在岸汇价持稳，离岸CNH 做空动能逐渐退却，两地价差持续收敛
；由于有效波动狭窄，不排除部分机构参与倒量。监管层周日发声后是否改变汇率管理方式
还未知，重点仍关注美元指数表现和大行态度。
    
    “中间价没有问题，日内有北京大行提供流动性，大家也比较默契，起码自营不会大量
买。”一中资行交易员表示。
    
    他并称，针对监管层收紧资本流出的举措，可能会抑制更多的投机需求，且相对控制实
际需求，买盘会有所减少。“大家都是随波逐流，都去买美元会造成恐慌，可能监管层也不
希望恐慌传导到其它市场。
    
    熟悉情况的消息人士周二透露，中国国家外汇管理局已出新招严控资本外流，要求资本
项下500万美元或以上资金的汇出报外管局审批，并加大对大型海外并购交易的外汇审查，
包括此前已获得外汇额度的交易。    

    中国央行货币政策委员会委员樊纲称，最近人民币与美元汇率的变化，其实不是人民币
贬值，而是美元升值，解读错误可能导致“操盘”错误。而从长期看，人民币对美元汇率的
长期变化趋势也将稳步（小步）升值的。 

    全球汇市方面，美元周二扳回一些跌幅，意大利政治不确定性打压欧元，但美元仍低于
近期高位，因美国公债收益率(殖利率)从数月高位回落。 

    投资人关注周二稍晚出炉的美国第三季国内生产总值(GDP)数据和消费者信心及消费数
据，作为交投指引。美国11月就业报告将于周五发布。
    
     以下为今日在岸市场16:30人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要
报价：  
    
 在岸市场人民币兑美      今日         上日         升贬
 元                                              
 即期成交价格<CNY=CF    6.8914       6.9022       0.16%
                 XS>                             
    中间价              6.8889       6.9042       0.22%
 成交额<CNYSPTVOL=CF  297.2亿美    266.1亿美元       
                 XT>      元                     
  日内波动幅度(pips)      36       日低6.8936    日高6.89
    今年以来升贬幅度                               -5.77%
  2005年汇改以来升贬                               20.10%
                幅度                             
 一年期美元/人民币掉         589                         
                  期                             
                                                 
                                                     
 离岸人民币市场          今日         上日               
    CNH即期             6.9178        6.926              
 一年期NDF<CNY1YNDFO    7.0975        7.105              
                R=>                              
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.8916；
人民币兑欧元 、日圆 和英镑 15
点的参考汇率为7.3085、6.1489和8.5513。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑
参考价。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 张喜良/杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐