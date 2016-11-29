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亚洲 | 2016年 11月 29日 星期二 16:47 BJT

中国新债：北京定向发行137.4亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮15%

路透上海11月29日 - 中国北京市财政局周二公告称，当日采用定向承销方式发行了总额137.4344亿元人
民币的一般和专项地方债，期限均包括三、五、七和10年，相同期限中标利率相同，分别为2.86%、3.05%、3.
27%和3.28%。两批债均较区间下限（国债五日均值）均上浮15%。   
             
    以下为本次定向地方债具体发行情况： 
    
 债券类别  规模（亿元  期限（年   利率（%   基准利率（%  上浮基点（bp  上浮幅度（%
               ）         ）         ）         ）            ）           ）
 一般债券   21.9013        3        2.86       2.48           38           15
            17.7372        5        3.05       2.65           40           15
            17.2859        7        3.27       2.84           43           15
               18         10        3.28       2.86           42           15
   小计     74.9244                                                         
 专项债券     13.2         3        2.86       2.48           38           15
              16.5         5        3.05       2.65           40           15
               25          7        3.27       2.84           43           15
              7.81        10        3.28       2.86           42           15
   小计      62.51                                                                
   合计     137.4344                                                              
  
    财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基
金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主
体多元化。        

    2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。 
而截至目前，今年地方债发行规模已突破5.7万亿元。(完)

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 (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)

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