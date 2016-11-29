中国新债：北京定向发行137.4亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮15%

路透上海11月29日 - 中国北京市财政局周二公告称，当日采用定向承销方式发行了总额137.4344亿元人 民币的一般和专项地方债，期限均包括三、五、七和10年，相同期限中标利率相同，分别为2.86%、3.05%、3. 27%和3.28%。两批债均较区间下限（国债五日均值）均上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模（亿元 期限（年 利率（% 基准利率（% 上浮基点（bp 上浮幅度（% ） ） ） ） ） ） 一般债券 21.9013 3 2.86 2.48 38 15 17.7372 5 3.05 2.65 40 15 17.2859 7 3.27 2.84 43 15 18 10 3.28 2.86 42 15 小计 74.9244 专项债券 13.2 3 2.86 2.48 38 15 16.5 5 3.05 2.65 40 15 25 7 3.27 2.84 43 15 7.81 10 3.28 2.86 42 15 小计 62.51 合计 137.4344 财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基 金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主 体多元化。 2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。 而截至目前，今年地方债发行规模已突破5.7万亿元。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)