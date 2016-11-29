台湾个股：第一金称明年外币放款续成长，FED若升息将扩大外币利差

路透台北11月29日 - 台湾第一金控 周二表示，因应美联储(FED)年底升息，旗下子公司第一银行放款结构调整已转为以海外外币业务为重心，FED第四季若启动升息脚步，将可进一步扩大银行利差；明年该行外币放款将有两位数成长。

第一金控副总经理兼发言人廖美祝在法人说明会上称，尽管台湾央行此前连四季降息，但一银合并净利息收入与净手续费收入仍较去年同期成长3%；第一金今年前三季税后净利达134.07亿台币，每股盈余为1.15台币，获利主要来自第一银行。

展望明年，第一金表示，美国FED明年有望升息一至两次，初估外币放款利差可望自目前的1.26个百分点，扩增至1.28个百分点；明年外币放款将有15-16%的成长，全行放款估将成长5-6%。

廖美祝并称，特朗普出乎预料当选美国总统，他上任若推减税计划有望带动美国景气，〞美国景气上来全球也跟着受惠，我们预估，明年景气可望稳中带坚，12月22日台湾央行应该不会再降息，主要是景气缓步好转。〞

台湾央行将在12月22日召开第四季全体理监事会议，市场预估本季央行利率应该是按兵不动。台湾央行今年第三季停止降息，终止政策利率〞连四降〞，目前重贴现率在1.375%。

第一银行副总经理兼发言人叶仲惠则指出，受到近来人民币大幅贬值等因素冲击，一银前三季海外获利较去年同期衰退6%至46亿台币，海外获利占比近29%；预计明年大陆市场有望好转，并持续看好海外获利动能。

他表示，目前来看，明年海外市场还是会有大幅成长，该行将着重于欧美和东南亚等地，采取比较积极的态度拓展业务。