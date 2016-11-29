台湾个股：第一金称明年外币放款续成长，FED若升息将扩大外币利差

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北11月29日 - 台湾第一金控 周二表示，因应美联储(FED)年底升息，旗下子公司第一银行放款结构调整已转为以海外外币业务为重心，FED第四季若启动升息脚步，将可进一步扩大银行利差；明年该行外币放款将有两位数成长。
第一金控副总经理兼发言人廖美祝在法人说明会上称，尽管台湾央行此前连四季降息，但一银合并净利息收入与净手续费收入仍较去年同期成长3%；第一金今年前三季税后净利达134.07亿台币，每股盈余为1.15台币，获利主要来自第一银行。
展望明年，第一金表示，美国FED明年有望升息一至两次，初估外币放款利差可望自目前的1.26个百分点，扩增至1.28个百分点；明年外币放款将有15-16%的成长，全行放款估将成长5-6%。
廖美祝并称，特朗普出乎预料当选美国总统，他上任若推减税计划有望带动美国景气，〞美国景气上来全球也跟着受惠，我们预估，明年景气可望稳中带坚，12月22日台湾央行应该不会再降息，主要是景气缓步好转。〞
台湾央行将在12月22日召开第四季全体理监事会议，市场预估本季央行利率应该是按兵不动。台湾央行今年第三季停止降息，终止政策利率〞连四降〞，目前重贴现率在1.375%。
第一银行副总经理兼发言人叶仲惠则指出，受到近来人民币大幅贬值等因素冲击，一银前三季海外获利较去年同期衰退6%至46亿台币，海外获利占比近29%；预计明年大陆市场有望好转，并持续看好海外获利动能。
他表示，目前来看，明年海外市场还是会有大幅成长，该行将着重于欧美和东南亚等地，采取比较积极的态度拓展业务。
对于近来复兴航空爆发财务危机并宣布解散，叶仲惠称，包括休闲旅游业及电子产业中的太阳能，及营造业和航运业，均列为该行授信时示警的行业，即在授信时会比较注意风险，但主要还是看个别公司的营运状况。(完) (记者 罗两莎；审校 张喜良)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。