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亚洲 | 2016年 11月 29日 星期二 17:06 BJT

香港新股：上海大众公用H股定价3.6港元为招股区间低端，共集资17.2亿

路透香港11月29日 - 上海大众公用事业 周二称，其H股以招股价区间中低端定价，香港IPO（首次公开发售）集资17.2亿港元。

据大众公用于联交所的声明称，H股定价为每股3.6港元，其股份将于12月5日在联交所首日挂牌。

其A股今天收跌1.8%，报6.43元人民币。

该公司此前给出招股价区间为每股3.35-4.25港元，初步拟发售4.7894亿股H股，集资所得款项用于扩充管道燃气供应、污水处理及其他公用事业业务。

大众公用是次引入五名基石投资者--新奥能源 、香港中华煤气 、新华资产管理、苏创燃气 以及中车城市交通，合共认购1.4亿美元的股份。

就于2015年的营运中管道长度而言，上海大众公用事业是上海市区三间管道燃气供应公司中最大的一间，同时亦是江苏省南通市区的主要管道燃气供应商。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 毕晓雯)

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