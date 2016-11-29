香港新股：上海大众公用H股定价3.6港元为招股区间低端，共集资17.2亿

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港11月29日 - 上海大众公用事业 周二称，其H股以招股价区间中低端定价，香港IPO（首次公开发售）集资17.2亿港元。
据大众公用于联交所的声明称，H股定价为每股3.6港元，其股份将于12月5日在联交所首日挂牌。
其A股今天收跌1.8%，报6.43元人民币。
该公司此前给出招股价区间为每股3.35-4.25港元，初步拟发售4.7894亿股H股，集资所得款项用于扩充管道燃气供应、污水处理及其他公用事业业务。
大众公用是次引入五名基石投资者--新奥能源 、香港中华煤气 、新华资产管理、苏创燃气 以及中车城市交通，合共认购1.4亿美元的股份。
就于2015年的营运中管道长度而言，上海大众公用事业是上海市区三间管道燃气供应公司中最大的一间，同时亦是江苏省南通市区的主要管道燃气供应商。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 毕晓雯)
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路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。