版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 1日 星期四 13:51 BJT

台湾新债：和润将发行28亿台币三年期公司债，暂以0.93%定价--消息

路透台北12月1日 - 两位市场人士周四指出，台湾上市公司--和泰汽车 关系企业和润企业将发行三年期无担保普通公司债28亿台币，暂以0.93%定价，预定明年1月上旬发行。

中华信评授予和润企业长期信用等级为tw AA-。

针对路透查询，和润企业称目前仍在送件中，不愿对此表示意见。(完) (记者 詹静宜； 审校 屈桂娟)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐