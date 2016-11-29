版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 29日 星期二 17:33 BJT

亚洲橡胶：TOCOM指标期胶从一年半高点回落，因投资者了结获利

TOCOM期胶自8月底以来攀升了近60%，受助于上海期胶的涨势和大宗商品价格的回升。

上海期交所主力5月期胶合约 下跌35元人民币，收报每吨18,740元，受获利了结打压。

“我认为市场已经接近触顶，不过围绕上海市场走向仍存在不确定性。”Tazawa说道。

新加坡商品交易所(SICOM)近月12月期胶 最新报每公斤171.9美分，下跌2.9美分。（完）

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王颖/高琦 审校 白云/刘秀红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐