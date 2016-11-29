台湾金融：中华信评维持桃园机场公司评等为“twAAA”，因现金流量增强

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北11月29日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周二表示，将桃园机场公司的长期企业信用评等维持为“twAAA”，因其现金流量增强。
其新闻稿指出，国人海外旅游人次的稳健成长，以及旅客机场服务费与航班降落费的调涨等，应可抵销来台观光陆客锐减造成的影响，并在未来两年中协助桃园机场公司提升其获利能力与现金流量。
中华信评预期，现金流量产生能力的增强，将使桃园机场公司的财务应变能力提高以因应其借款水准增加的可能，并得以在2017年至2020年第三航站兴建期间的高资本支出负担下，维持较佳的现金流量保障比率。
中华信评也预估，桃园机场兴建第三航站所需的资本支出规模庞大，预计将达到747亿台币，惟因该公司获利能力与现金流量表现均较原先预期为强，因此对其现金流量保障率的削弱程度较原先预估水准为低。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。