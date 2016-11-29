台湾金融：中华信评维持桃园机场公司评等为“twAAA”，因现金流量增强

路透台北11月29日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周二表示，将桃园机场公司的长期企业信用评等维持为“twAAA”，因其现金流量增强。

其新闻稿指出，国人海外旅游人次的稳健成长，以及旅客机场服务费与航班降落费的调涨等，应可抵销来台观光陆客锐减造成的影响，并在未来两年中协助桃园机场公司提升其获利能力与现金流量。

中华信评预期，现金流量产生能力的增强，将使桃园机场公司的财务应变能力提高以因应其借款水准增加的可能，并得以在2017年至2020年第三航站兴建期间的高资本支出负担下，维持较佳的现金流量保障比率。