重温稿-台湾货币市场：资金分配不均短率续扬，短票利率涨势未歇升至0.57%

* 资金分配不均短率续扬，一周最高冲到0.58% * 央行称已考量外银因素，超额准备较往常多 * 短票利率涨势未停歇，进一步攀升至0.57% * RP资金续呈紧俏状态，惟利率区间明显缩小 记者 罗两莎 路透台北11月29日 - 台湾银行间短率周二持续攀升。资金调度人士称，今天市场资金 依旧呈现分配不均状态，且仍集中在外商银行手上，一大早就出现小型银行和票券商急着找 钱的情况，利率亦进一步走高，一周拆款最高拉到0.58%。 他们表示，因外商银行做拆款限制较多，例如不能做跨月、不对票券商等机构拆借等等 ，另为应付外资随时都会汇出的情况，操作上较保守，以致近来呈现超额准备不断扩大，但 巨额资金却被〞锁〞在外银手中动弹不得的情况。 〞我们会做调控。〞一不愿具名央行官员说；同时，央行也已经考量外银特殊的资金调 度方式，尽量维持比较宽松的资金情况，即维持较多的超额准备，主要是近来市场不确定因 素较多，银行也会保留多一点超额准备，央行会适时的进行调控。 两位大型银行资调人员说，随各票券商近日陆续安排好跨月资金，今天缺口比较小了， 但资金还是不好调，因而微幅拉升对票券商的拆款利率，从昨天的0.50%拉升至介于0.50-0. 51%间；另对小型银行和票券商亦分别拉高到0.56-0.57%及0.58%。 三位票券商资调人员表示，今天资金缺口比较小，惟资金依旧分配不均，利率再走高， 一周拆款利率大致落在0.51%，小型票券商最高则拆到0.58%。 多位货币市场人士称，有别于往年，今年11月中旬市场资金就开始拉〞紧〞报，央行虽 有进行调控，惟力道不大，货币市场利率亦一路攀高；央行近来顺应市场资金情势，让货币 市场利率走高的举措，应是为了因应12月中旬美国联准会升息预做准备。 本地时间 17:43 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.818 31.802 台湾加权股价指数<.TWII 9,192.38 9,222.24 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.189% 0.194% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.178-0.420% 0.180-0.400% --一周拆款利率区间 0.188-0.580% 0.180-0.560% --两周拆款利率区间 0.360-0.570% 0.200-0.520% **短票利率续飙** 短票方面，票券商交易员表示，因资金缺口较小，资金紧俏情况亦略有改善，惟利率升 势未歇，今天开价虽不像前两天那么离谱，动辄喊到0.60%以上；惟实际成交利率依旧较昨 天高，最高拉升到0.57%。 他们说，这个月的资金情势让大家不得不跳脱以往资金持续宽松的思维，而是呈现〞松 中带紧〞的状况，货币市场利率亦跟着水涨船高。 〞今天开价有下来了，几乎没有人往0.60%以上开了，但这个市场、这种环境，利率还 是往上走。〞一大型票券商交易员说。 另一大型票券商交易员亦称，今天资金调度难度稍稍纾缓，但这波利率涨势似乎尚未停 歇，持续往上攀升。 今日30天自保短票利率承作区间主要成交在0.55-0.57%，上日则在0.53-0.55%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率为0.537%，区间在0.25-0.64%， 成交金额为80.54亿台币；前日在0.518%，区间在0.25-0.63%，成交金额143.82亿台币。 在自保60天短票方面，上日加权平均利率为0.433%，区间在0.27-0.55%，成交金额21.3 9亿台币；前日加权平均利率在0.466%，利率区间在0.36-0.57%，成交量为75.85亿台币。 今日紧缩因素及交割的债券有：中信银发行30年期7.8亿美元金融债、法商东方汇理银 行发行20年期0.85亿美元金融债券、大华银行(United Overseas Bank Limited)发行30年期 0.49亿美元计价债券；以及国泰金控发行499.98亿台币特别股今天缴款截止日。 本周余日交割债券分别有：周三为Kommunalbanken AS 发行30年期债券，金额1.65亿美 元；周四 Bank of Montreal 发行3.32亿美元30年期金融债券。 台湾央行周二发行2,111.5亿台币定存单，较今日到期定存单金额1,966.5亿台币，发行 余额增145亿台币。 本周到期定存单金额共1兆(万亿)782.5亿台币；余日分别为：周三为1,072.50亿、周四 有1,659.50亿及周五2,307.50亿。 拆款中心资料 显示，周二银行超额准备为276亿台币，累计超额准备为1兆(万亿) 3,466亿台币、加计前期1%的超额准备为1兆4,917亿台币。 **RP利率区间缩小** 债券附买回（RP）市场方面，票券商交易员表示，今天市场资金似乎没有那么紧俏了， 利率则不跌反涨，比较的好现象是利率区间明显缩减，不像前两天漫天开价。 一大型证券商交易员则指出，市场资金状况仍相当凶险，为顺应市场资金情势，今天微 幅调升公债和公司债RP利率1基点，利率区间扩大趋势未变。 〞今天被抢劫了一笔！最近利率就跟着爬格子一样，每天往上爬一格。〞前述大型券商 交易说。 他并称，由于RP市场资金仍相当短缺，利率持续往上攀升，为避免客户把资金移转到利 率较高的地方，只好跟着资金市场情势走、乖乖配合客户的要求，适度拉高利率以留住客户 。 今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率微幅攀升，短天期银行承做公债RP利率主 要落在0.40-0.45%，上日在0.36-0.45%；公司债附买回利率主要成交在0.42-0.45%，上日亦 同。 大型票券商与金融机构公司债成交利率区间今天已明显缩小，惟不分公债或是公司债利 率均在同一利率水准；短天期公债附买回利率参考区间在0.27-0.42%，上日亦同；短天期公 司债附买回利率落在0.42-0.50%，上日则在0.40-0.58%；与银行承做公债参考利率区间在0. 40-0.50%，上日在0.42-0.58%；公司债利率区间在0.40-0.50%，上日在0.40-0.58%。(完) (审校 杨淑祯)