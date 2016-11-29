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亚洲 | 2016年 11月 29日 星期二 18:26 BJT

中国新债：内蒙古下周二将发行210亿元一般和专项地方债，期限3-10年

路透北京11月29日 - 中国内蒙古自治区财政厅周二公告，将于下周二(12月6日)招标发行总额210亿元人民币的一般和专项地方债，其中一般债179.7444亿元，期限含三年、五年、七年和10年；专项债30.2556亿元，期限含五年和10年。

上述债券为内蒙古今年第五批一般和第三批专项地方债，均全部为置换债券。中债资信评估公司对债券信用评级为AAA。

具体发行规模和招标时间如下：

类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期

) 一般债券 三年 18.0444 12月6日上午09:20-10:00 12月7日

五年 53.9

七年 53.9

10年 53.9

小计 179.7444 专项债券 五年 15.1278 12月6日上午10:20-11:00 12月7日

10年 15.1278

小计 30.2556

总计 210

上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮25%。

财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。

2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。 (完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here

here (发稿 侯向明；审校 张喜良)

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