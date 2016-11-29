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亚洲 | 2016年 11月 29日 星期二 18:30 BJT

东南亚股市：多数收低等待OPEC会议，印尼股市反弹

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   344.96    -0.83   -0.24   +3.65   332.82
    新加坡                     2879.14     4.49   +0.16   -0.12  2882.73
    马来西亚                  1626.93    -1.73   -0.11   -3.87  1692.51
    泰国                      1497.18    -3.60   -0.24  +16.24  1288.02
    印尼                      5136.67    22.10   +0.43  +11.84  4593.01
    菲律宾                     6781.20   -44.20   -0.65   -2.46  6952.08
    越南                        658.26    -7.03   -1.06  +13.68   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 刘秀红/蔡美珍；审校 汪红英/孙茉莉)

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